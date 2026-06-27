به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد حمزهزاده عصر روز چهارشنبه ۳ تیرماه در نشست هماندیشی با اعضای خانه توسعه آذربایجان که با محور بررسی برنامههای پیشروی گردشگری استان برگزار شد، گفت: نشست هماندیشی با اعضای خانه توسعه آذربایجان با هدف بارش افکار، دریافت ایدهها و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمی برگزار شد تا مهمترین رویدادهای فرهنگی و گردشگری استان با مشارکت صاحبان اندیشه و فعالان این حوزه برنامهریزی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری آیینهای روز مشروطه اظهار کرد: سال گذشته این رویداد با کیفیت مطلوب برگزار شد و امسال نیز تلاش داریم آن را در سطح ملی برگزار کنیم. تجربه نشان داده است که هرجا مردم و تشکلهای مردمی در متن برنامهریزی و اجرا قرار گرفتهاند، خروجی رویدادها ماندگارتر و اثربخشتر بوده است.
او در خصوص برنامهریزی برای اجرای آیین مشروطه افزود: لازم است ستاد برگزاری روز مشروطه با کمیتههای تخصصی تشکیل شود و تمامی دستگاههای اجرایی در کنار تشکلهای مردمی با همافزایی کامل این رویداد را پیش ببرند. هدف اصلی، برگزاری برنامهای مردممحور و در شأن جایگاه تاریخی تبریز در نهضت مشروطه است.
حمزهزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت برگزاری جشنواره خرید تبریز گفت: تبریز از معدود شهرهای کشور است که مجموعهای کمنظیر از برندهای شناخته شده در حوزه کفش، چرم، فرش، صنایعدستی، شیرینی، شکلات و دیگر تولیدات بومی را در خود جای داده است، اما هنوز نتوانستهایم این ظرفیت بزرگ را آنگونه که شایسته است به فرصت فراگیر اقتصادی برای مردم تبدیل کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی افزود: ایده برگزاری جشنواره خرید تبریز سالهاست مطرح است و اکنون زمان آن فرا رسیده که با مشارکت اتحادیهها، اصناف، تشکلهای بخش خصوصی و فعالان گردشگری، این رویداد بهصورت حرفهای طراحی و اجرا شود. زمان برگزاری، میزان تخفیفها، نحوه مشارکت اصناف، شیوه اطلاعرسانی، برنامههای رسانهای و تبلیغاتی و همچنین برگزاری نشستهای خبری تخصصی، همگی نیازمند برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری مشترک هستند.
حمزهزاده با اشاره به نتایج یک پیمایش میدانی در میان گردشگران بیان کرد: در یک جامعه آماری حدود ۲هزار نفره که از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت، شیرینی تبریز بهعنوان نخستین سوغات محبوب و کفش تبریز در رتبه دوم انتخاب گردشگران قرار گرفت. این نتایج نشان میدهد برندهای تبریز از سرمایه اجتماعی و اقتصادی بالایی برخوردارند و میتوان با بهرهگیری از این ظرفیت، انگیزه سفر و خرید را در میان گردشگران تقویت کرد.
او همچنین غذا را یکی دیگر از مهمترین مزیتهای رقابتی تبریز دانست و گفت: کیفیت غذاهای سنتی تبریز همواره از نقاط قوت گردشگری استان بوده و میزان نارضایتی گردشگران از این حوزه بسیار ناچیز است. این ظرفیت میتواند در کنار سایر برندهای تبریز، به توسعه گردشگری خوراک و افزایش ماندگاری گردشگران کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به برنامهریزی گسترده برای توسعه رویدادهای گردشگری استان خاطرنشان کرد: امسال با همکاری معاونت گردشگری، ۸۵ رویداد برای آذربایجانشرقی تعریف و در تقویم رویدادهای ملی گردشگری کشور ثبت شده است. این رویدادها در بازههای زمانی مشخص و با گواهی رسمی برگزار خواهند شد و هر اندازه بر کیفیت اجرای آنها افزوده شود، منافع بیشتری برای استان و کشور به همراه خواهد داشت.
حمزهزاده با بیان اینکه توسعه زیرساختها باید همگام با رشد تقاضا باشد، گفت: اکنون ۳۶ هتل در استان در حال ساخت است و بیش از ۱۰۰ واحد اقامتی شامل هتل و هتلآپارتمان در استان فعالیت میکنند، اما همچنان برای پاسخگویی به روند رو به رشد گردشگری، افزایش مراکز اقامتی و خدمات گردشگری ضروری است.
او با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه و پیامدهای ناشی از جنگ، تأکید کرد: جشنواره خرید باید با رویکرد تقویت قدرت خرید مردم و ایجاد رقابت قیمتی میان عرضهکنندگان برنامهریزی شود. همچنین این جشنواره بهتر است در فصلهای کمسفر برگزار شود تا علاوه بر توزیع زمانی سفر، به رونق بازار و حمایت از فعالان اقتصادی نیز کمک کند.
حمزهزاده در ادامه از برنامهریزی برای میزبانی چند رویداد مهم بینالمللی و ملی در تبریز خبر داد و گفت: نشست فعالان گردشگری کشورهای اکو، رویداد گردشگری سلامت، برنامه تخصصی گردشگری غذای کشورهای اسلامی و همچنین نمایشگاه ملی گردشگری و صنایعدستی از جمله رویدادهایی هستند که برای تبریز پیشبینی شدهاند و میتوانند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای استان و جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در پایان با تشریح دو هدف اصلی این برنامهها اظهار کرد: نخستین هدف، افزایش نشاط اجتماعی است؛ زیرا هر رویداد فرهنگی و گردشگری، فارغ از مقیاس برگزاری، میتواند به ارتقای امید و پویایی اجتماعی کمک کند و ایجاد لبخند بر چهره مردم، بخشی از مسئولیت اجتماعی و ذاتی مجموعه میراثفرهنگی است. هدف دوم نیز ایجاد تحرک در اقتصاد، افزایش تقاضای خرید و بهرهگیری از ظرفیت گردشگری برای رونق بازار، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت معیشت مردم است.
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