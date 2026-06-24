به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی محمدزاده امروز چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین معارفه مسئول دبیرخانه «تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» ضمن اشاره به جایگاه تاریخی فرش تبریز بیان کرد: زمانی که از فرش تبریز سخن می‌گوییم، در حقیقت از سرمایه‌ای فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی سخن می‌گوییم که با وجود همه تنگناها، همچنان در موزه‌ها، کاخ‌ها، سراها و مجموعه‌های معتبر جهان، روایتگر هویت هنری ایران است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارزش هنری فرش تبریز هیچ‌گاه محل تردید نبوده است، افزود: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری نیازمند بازنگری است، جایگاه اقتصادی این هنر- صنعت است. آمارهای رسمی گمرک در ابتدای دهه ۱۳۸۰ فرش دستباف حدود ۴۳ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌داد، اما امروز با کاهش چشمگیر و چند ده برابری این سهم مواجه هستیم که این موضوع خود ضرورت آسیب‌شناسی و بازنگری در سیاست‌های این حوزه را دوچندان می‌کند.

او تصریح کرد: باید با نگاهی واقع‌بینانه، موانعی را که موجب فاصله گرفتن فرش تبریز از جایگاه شایسته خود شده‌اند شناسایی کنیم. بخشی از این چالش‌ها به محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های بین‌المللی بازمی‌گردد، اما بخش مهمی نیز نیازمند اصلاح فرآیندها، بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول است.

محمدزاده با اشاره به آغاز دوباره فعالیت دبیرخانه «تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» اظهار کرد: این انتصاب با توجه به تجربه، شناخت تخصصی، ارتباط مؤثر با بخش‌های دولتی و خصوصی و تعهد اجتماعی او نسبت به حوزه فرش، می‌تواند نقطه آغاز فصل تازه‌ای در فعالیت این دبیرخانه باشد. فصلی که باید بر مبنای برنامه، هم‌افزایی و حل مسائل واقعی این هنرـ صنعت شکل بگیرد.

او تأکید کرد: امروز از جایگاه نمایندگی ایران در شهر جهانی فرش دستباف سخن می‌گوییم و مسئولیت ما تنها حفظ یک عنوان نبوده و باید برای ارتقای جایگاه جهانی فرش تبریز اقدام کنیم. اگر امروز برای حل مسائل این حوزه تصمیم نگیریم، جبران فرصت‌های از دست رفته در سال‌های آینده به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، دبیرخانه شهر جهانی فرش را نهادی راهبردی برای تصمیم‌سازی دانست و گفت: این دبیرخانه نباید به ساختاری صرفاً اداری و دیوان‌سالارانه تبدیل شود، بلکه باید بر پایه مطالعات علمی، شناخت دقیق مسائل، مشارکت نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت کمیته‌های تخصصی، به نهادی مسئله‌محور و اثرگذار در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه فرش تبدیل شود. ما نیز متعهد هستیم در چارچوب نظام اداری استان، پشتیبان این مسیر باشیم.

او دانشگاه، بازار و نظام اداری را سه ضلع اصلی احیای اقتصاد فرش تبریز برشمرد و افزود: دانشگاه با پشتوانه پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص، بازار با شناخت نیازهای تجارت جهانی و نظام اداری با تسهیل‌گری و حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای، می‌توانند زمینه شکل‌گیری هم‌افزایی مؤثر برای بازگشت فرش تبریز به جایگاه شایسته خود را فراهم کنند.

محمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: چالش‌های پیش‌روی فرش تبریز امروز برای همگان روشن است و باید با اولویت‌بخشی به این حوزه در برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی استان، زمینه گشایش‌های تازه در تجارت فرش دستباف فراهم شود تا این هنر- صنعت بار دیگر به یکی از پیشران‌های اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شود.

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