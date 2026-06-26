بازدید سرزده و شبانه فرماندار دنا از تاسیسات گردشگری

به گزارش میراث‌آریا، عباس رسولی شامگاه چهارم تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از مکان های گردشگری شهر سی سخت، با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد شهر سی‌سخت در جذب گردشگر، اظهار کرد: توسعه گردشگری در این منطقه باید همسو با حفظ ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی مردم مدیریت شود.

فرماندار شهرستان دنا با تاکید بر لزوم تکریم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان تصریح کرد: با توجه به حضور گردشگران در تفرجگاه‌های شهرستان دنا، رعایت شئونات اسلامی و حفظ حرمت ماه محرم در تمامی مکان‌های گردشگری الزامی است و دستگاه‌های متولی موظف به نظارت دقیق در این زمینه است.

او افزود: فرمانداری با همکاری میراث‌فرهنگی و نیروی انتظامی، نظارت‌های مستمر و دوره‌ای را از مراکز اقامتی، پذیرایی و کمپینگ‌های گردشگری به عمل می‌آورد تا علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، از بروز هرگونه ناهنجاری اجتماعی جلوگیری شود.

در ادامه این بازدید، رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا نیز گزارشی از وضعیت پذیرش مسافر در ایام تابستان ارائه داد و گفت: تیم‌های نظارتی مشترک به صورت شبانه‌روزی بر فعالیت تاسیسات گردشگری نظارت دارند تا ضمن صیانت از شعائر دینی در ایام محرم، حقوق گردشگران نیز رعایت شود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دنا نیز در این بازدید بر برقراری نظم و امنیت در اماکن تفریحی و برخورد قانونی با متخلفانی که نسبت به رعایت هنجارهای اجتماعی بی‌توجهی کنند، تاکید کرده است.

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