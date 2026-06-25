به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ابراهیمی با اعلام خبر ثبت آیین مجمع بران روستای مرکیه گفت: آیین دیرین و معنوی مجمع‌بران حسینی که به همت اهالی روستای مرکیه شهرستان صومعه‌سرا برگزار می‌شود، پس از طی فرآیندهای کارشناسی، ارزیابی مستندات و تأیید نهایی کمیته استانی، با موفقیت در تقویم رویدادهای گردشگری استان ثبت و گواهی رسمی آن صادر شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در این‌باره اظهار کرد: ثبت این آیین مذهبی، تجلی‌گاه پیوند میان میراث‌فرهنگی ناملموس و گردشگری است. این رویداد نه تنها بخشی از هویت فرهنگی و باورهای عمیق دینی منطقه را به نمایش می‌گذارد، بلکه ظرفیتی ممتاز برای جذب گردشگران مذهبی و فرهنگی به شمار می‌رود.

او ضمن قدردانی از پیگیری‌های مجدانه علیرضا مهرگان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صومعه‌سرا، افزود: تلاش‌ها و اقدامات مؤثر در سطح شهرستان از سوی مسئولان محلی برای حفظ این آیین، نشان‌دهنده فهم عمیق آن‌ها از اهمیت میراث‌فرهنگی در توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه است.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت تقویت گردشگری رویدادمحور تصریح کرد: برگزاری مستمر و برنامه‌ریزی‌شده این آیین‌ها، نقشه راهی برای افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران در مقصد است. نظام‌مند کردن برگزاری مجمع‌بران امکان برنامه‌ریزی دقیق برای علاقه‌مندان و گردشگران را فراهم می‌آورد که ثمره مستقیم آن، رونق چرخه اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت‌های پنهان گردشگری شهرستان صومعه‌سرا در سطح ملی خواهد بود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با ثبت این رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری و استمرار در برگزاری آن، شاهد معرفی هرچه بیشتر شکوه سنت‌های بومی گیلان به جامعه گردشگری کشور باشیم.

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