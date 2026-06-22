به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز دوشنبه، ١ تیرماه ١۴٠۵، در نشستی راهبردی با هدف تعمیق همکاریهای بینبخشی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، درخصوص ارتقای جایگاه بانوان در زیستبوم فرهنگی و اقتصادی گیلان به تبادل نظر پرداختند.
زینب نعمتزاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان در این دیدار با اشاره به نقش تاریخی و تمدنی زنان گیلانی اظهار کرد: شایستهسالاری، نه یک شعار بلکه یک ضرورت مدیریتی است. باید سازوکاری فراهم شود تا بانوان توانمند استان در سطوح مختلف تصمیمسازی و اثرگذار متناسب با توانمندیها بکارگیری شوند.
او همچنین با تشریح این که صنایعدستی پیونددهنده اصالت فرهنگی و اقتصاد خانواده است، افزود: حمایت هدفمند از زنان هنرمند، بهویژه سرپرستان خانوار، میتواند به خلق ارزش افزوده و تقویت بنیانهای معیشتی بیانجامد و برپایی نمایشگاههای تخصصی، تسهیل دسترسی به بازارهای فروش و شبکهسازی میان تولیدکنندگان زن، از جمله راهکارهای عملیاتی در این مسیر است.
در ادامه این دیدار، یوسف سلمانخواه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان نیز با استقبال از این رویکرد همافزا تصریح کرد: حضور زنان در مدیریتهای تخصصی، سرمایهای ارزشمند برای توسعه متوازن استان است و در مجموعه میراثفرهنگی، استفاده حداکثری از ظرفیت بانوان بهعنوان یک راهبرد محوری دنبال میشود.
او با بیان اینکه توانمندسازی اقتصادی بانوان، ضامن پویایی اجتماعی است، خاطرنشان کرد: حمایت از کسبوکارهای زنان، ایجاد بسترهای پایدار برای عرضه و معرفی تولیدات آنان و تقویت زیرساختهای بازاریابی، از برنامههای اولویتدار این ادارهکل است و در این مسیر از ظرفیت تعامل با دفتر امور بانوان استانداری بهره خواهیم گرفت.
این نشست، سرآغاز فصلی نو از همکاریهای هدفمند برای اعتلای نقش بانوان در صیانت از
میراثفرهنگی و شکوفایی اقتصاد خلاق گیلان ارزیابی شد.
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