۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸

فومن و شفت در مسیر تحول گردشگری / هم‌افزایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران

فومن و شفت در مسیر تحول گردشگری / هم‌افزایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران

در افق تازه‌ای از توسعه گردشگری در غرب گیلان، شهرستان‌های فومن و شفت با تکیه بر ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود، در مسیر تحولی تازه قرار گرفته‌اند؛ مسیری که با هم‌افزایی میان نمایندگان مردم و مدیران اجرایی، می‌تواند این منطقه را به یکی از کانون‌های برجسته گردشگری شمال کشور بدل کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا در نشستی راهبردی که روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ میان نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان برگزار شد، راهکارهای شتاب‌بخشی به توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در این دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، توجه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع اداری به عنوان سه محور اساسی برای جهش گردشگری منطقه مورد تأکید قرار گرفت؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه گردشگری غرب گیلان در سطح ملی باشد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تشریح ظرفیت‌های ارزشمند این منطقه اظهار داشت: فومن و شفت به دلیل برخورداری از طبیعت بکر ، آثار تاریخی و فرهنگی و نیز روستاهای هدف گردشگری، یکی از مستعدترین مناطق استان برای توسعه گردشگری محسوب می‌شوند. او  تأکید کرد که بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

سید کریم معصومی با بیان اینکه موتور محرک توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری هدفمند است، افزود: اگر مسیر حضور سرمایه‌گذاران هموار شود، فومن و شفت می‌توانند در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های مهم گردشگری گیلان تبدیل شوند. از این رو رفع بروکراسی‌های اداری، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان نیز با تبیین رویکرد توسعه‌محور این اداره کل، از آمادگی کامل برای حمایت از طرح‌های گردشگری در این مناطق خبر داد و  ابراز کرد: توسعه گردشگری در فومن و شفت با نگاه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصاد محلی پویا و افزایش درآمدهای پایدار برای جوامع محلی باشد.

او همچنین به ظرفیت‌های گسترده حوزه بوم‌گردی، گردشگری طبیعت‌محور و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی، می‌توان روند اجرای پروژه‌های گردشگری را سرعت بخشید و زمینه حضور فعال سرمایه‌گذاران در این حوزه را فراهم کرد.

در این نشست، پروژه‌های گردشگری در دست اجرا، فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری و راهکارهای تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری منطقه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استمرار تعامل و هماهنگی میان نهادهای مسئول برای تحقق چشم‌انداز توسعه گردشگری در غرب گیلان تأکید شد.

اکنون فومن و شفت، در پرتو همدلی مدیریتی و نگاه راهبردی به ظرفیت‌های بومی، بیش از هر زمان دیگری آماده‌ اند، تا با گشودن دروازه‌های سرمایه‌گذاری و شکوفایی گردشگری، فصلی نو را  در مسیر توسعه اقتصادی این خطه سرسبز رقم بزنند.

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کد خبر 1405033102849
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر محمد آوخ

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