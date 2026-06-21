به گزارش خبرنگار میراث آریا در نشستی راهبردی که روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ میان نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان برگزار شد، راهکارهای شتاببخشی به توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذاری در این دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، توجه به توسعه زیرساختهای گردشگری، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و رفع موانع اداری به عنوان سه محور اساسی برای جهش گردشگری منطقه مورد تأکید قرار گرفت؛ موضوعی که میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه گردشگری غرب گیلان در سطح ملی باشد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تشریح ظرفیتهای ارزشمند این منطقه اظهار داشت: فومن و شفت به دلیل برخورداری از طبیعت بکر ، آثار تاریخی و فرهنگی و نیز روستاهای هدف گردشگری، یکی از مستعدترین مناطق استان برای توسعه گردشگری محسوب میشوند. او تأکید کرد که بالفعلسازی این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی دقیق و حمایت مؤثر از سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
سید کریم معصومی با بیان اینکه موتور محرک توسعه گردشگری، سرمایهگذاری هدفمند است، افزود: اگر مسیر حضور سرمایهگذاران هموار شود، فومن و شفت میتوانند در آیندهای نزدیک به یکی از قطبهای مهم گردشگری گیلان تبدیل شوند. از این رو رفع بروکراسیهای اداری، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان نیز با تبیین رویکرد توسعهمحور این اداره کل، از آمادگی کامل برای حمایت از طرحهای گردشگری در این مناطق خبر داد و ابراز کرد: توسعه گردشگری در فومن و شفت با نگاه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی منطقه، میتواند زمینهساز شکلگیری اقتصاد محلی پویا و افزایش درآمدهای پایدار برای جوامع محلی باشد.
او همچنین به ظرفیتهای گسترده حوزه بومگردی، گردشگری طبیعتمحور و سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری اشاره کرد و گفت: با برنامهریزی منسجم و همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی، میتوان روند اجرای پروژههای گردشگری را سرعت بخشید و زمینه حضور فعال سرمایهگذاران در این حوزه را فراهم کرد.
در این نشست، پروژههای گردشگری در دست اجرا، فرصتهای تازه سرمایهگذاری و راهکارهای تسریع در بهرهبرداری از طرحهای گردشگری منطقه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استمرار تعامل و هماهنگی میان نهادهای مسئول برای تحقق چشمانداز توسعه گردشگری در غرب گیلان تأکید شد.
اکنون فومن و شفت، در پرتو همدلی مدیریتی و نگاه راهبردی به ظرفیتهای بومی، بیش از هر زمان دیگری آماده اند، تا با گشودن دروازههای سرمایهگذاری و شکوفایی گردشگری، فصلی نو را در مسیر توسعه اقتصادی این خطه سرسبز رقم بزنند.
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