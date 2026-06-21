۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴

تصویب بسته حمایتی ویژه برای پایداری تاسیسات گردشگری گیلان/ تسهیل در تعهدات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی

تصویب بسته حمایتی ویژه برای پایداری تاسیسات گردشگری گیلان/ تسهیل در تعهدات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و زیرساخت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان گیلان از تصویب بسته حمایتی ویژه‌ برای تأسیسات گردشگری گیلان خبر داد و گفت: بسته حمایتی ویژه‌ای با هدف صیانت از اشتغال، تقویت پایداری کسب‌وکارها و پشتیبانی از زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان به تصویب رسید؛ طرحی هراهبردی که با امهال در تعهدات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی، مسیر تداوم فعالیت واحدهای گردشگری را در شرایط فعلی تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا حسن پور روز یکشنبه ٣١ خردادماه ١۴٠۵ با اشاره به اینکه صنعت گردشگری به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی استان تحت تأثیر عوامل برون‌زا و فشارهای مالی قرار گرفته است، اظهار کرد: مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با رویکردی مسئله‌محور، مسئولانه و مبتنی بر مدیریت بحران، بسته حمایتی ویژه‌ای را جهت مدیریت جریان نقدینگی و حفظ پایداری تاسیسات گردشگری عملیاتی کرد.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و زیرساخت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان گیلان با تبیین ابعاد این طرح راهبردی، ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر مدیرکل استان، تصریح کرد: این بسته حمایتی محصول رویکردی سیستمی و هماهنگ با دستور ویژه، استاندار گیلان و با همکاری مؤثر معاونت اقتصادی استانداری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است. این اقدام با هدف ممانعت از ریزش نیروی کار و تضمین استمرار فعالیت واحدهای گردشگری در برهه کنونی تدوین شده است.

او در ادامه افزود: بسته حمایتی حاضر به گونه‌ای طراحی شده است که بار مالی جاری از دوش بنگاه‌های گردشگری کاهش یابد.

حسن‌پور در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: این تدابیر مدیریتی، الگویی از مدیریت اقتضایی برای حفاظت از زیرساخت‌های گردشگری است. تثبیت اشتغال موجود، اولویت اصلی ما در این بسته حمایتی بوده و امیدواریم با این اقدامات، شاهد افزایش تاب‌آوری و بازگشت پرقدرت تاسیسات گردشگری گیلان به چرخه رونق اقتصادی باشیم.

گفتنی است بسته حمایتی فوق، اکنون به عنوان یک سند اجرایی در دستور کار تمامی دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است و اجرای دقیق آن می‌تواند الگویی کارآمد برای سایر استان‌ها در مواجهه با تکانه‌های اقتصادی باشد.

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کد خبر 1405033102841
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر محمد آوخ

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