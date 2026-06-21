به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا حسن پور روز یکشنبه ٣١ خردادماه ١۴٠۵ با اشاره به اینکه صنعت گردشگری به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی استان تحت تأثیر عوامل برونزا و فشارهای مالی قرار گرفته است، اظهار کرد: مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با رویکردی مسئلهمحور، مسئولانه و مبتنی بر مدیریت بحران، بسته حمایتی ویژهای را جهت مدیریت جریان نقدینگی و حفظ پایداری تاسیسات گردشگری عملیاتی کرد.
رئیس اداره سرمایهگذاری و زیرساخت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان گیلان با تبیین ابعاد این طرح راهبردی، ضمن قدردانی از پیگیریهای مستمر مدیرکل استان، تصریح کرد: این بسته حمایتی محصول رویکردی سیستمی و هماهنگ با دستور ویژه، استاندار گیلان و با همکاری مؤثر معاونت اقتصادی استانداری و دستگاههای اجرایی ذیربط است. این اقدام با هدف ممانعت از ریزش نیروی کار و تضمین استمرار فعالیت واحدهای گردشگری در برهه کنونی تدوین شده است.
او در ادامه افزود: بسته حمایتی حاضر به گونهای طراحی شده است که بار مالی جاری از دوش بنگاههای گردشگری کاهش یابد.
حسنپور در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: این تدابیر مدیریتی، الگویی از مدیریت اقتضایی برای حفاظت از زیرساختهای گردشگری است. تثبیت اشتغال موجود، اولویت اصلی ما در این بسته حمایتی بوده و امیدواریم با این اقدامات، شاهد افزایش تابآوری و بازگشت پرقدرت تاسیسات گردشگری گیلان به چرخه رونق اقتصادی باشیم.
گفتنی است بسته حمایتی فوق، اکنون به عنوان یک سند اجرایی در دستور کار تمامی دستگاههای مسئول قرار گرفته است و اجرای دقیق آن میتواند الگویی کارآمد برای سایر استانها در مواجهه با تکانههای اقتصادی باشد.
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