به گزارش خبرنگار میراث آریا، پنج‌شنبه ٢٨ خردادماه ١۴٠۵ همزمان با شب چهارم محرم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان به همراه معاونین و جمعی از مسئولان این اداره‌کل، میز خدمت برپا کردند تا ارتباطی مستقیم و بی‌واسطه میان مسئولان و مردم شکل گیرد؛ ارتباطی که در آن، دغدغه‌ها و مسائل خود را بیان کردند و مسئولان نیز با روحیه‌ای جهادی و خادمانه به بررسی و پیگیری مطالبات آنان پرداختند.

این حضور صمیمی در دل آیین‌های سوگواری محرم، جلوه‌ای روشن از پیوند فرهنگ عاشورا با فرهنگ خدمت بود؛ جایی که مدیران با الهام از مکتب سیدالشهدا(ع)، خدمت به مردم را بزرگ‌ترین نذر و افتخار دانستند. در کنار رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات شهروندان، خیرات و نذورات حسینی نیز میان مردم توزیع شد تا عطر محبت و همدلی در فضای این محفل معنوی بیش از پیش طنین‌انداز شود.

میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در این شب، تنها یک برنامه اداری نبود؛ بلکه نمادی از مسئولیت‌پذیری و حضور در کنار مردم بود؛ حضوری که پیام روشن آن این بود که راه و رسم عاشورا، در عمل به خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم معنا پیدا می‌کند.

گفتنی است این میز خدمت به همت پایگاه بسیج میرزا کوچک و همکاری معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت گردشگری، امور فرهنگی و روابط‌عمومی اداره‌کل و ادارات شهرستان‌های صومعه‌سرا و لاهیجان انجام شده است.

گزارش از سپیده آشفته پور لیلاکوهی

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