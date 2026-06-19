به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه روز پنجشنبه ٢٨ خردادماه ١۴٠۵ با حضور در یک واحد تولید قارچ در شهرستان آستانه‌اشرفیه، بر ضرورت بهره‌گیری از زیرساخت‌های گردشگری صنعتی و گردشگری کشاورزی به عنوان موتور پیشران توسعه منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: کارخانه‌های گیلان با گشودن درهای خود به روی متخصصان، دانشجویان و تورهای تخصصی_آموزشی، می‌توانند به سفیران برند استان تبدیل شوند. الگویی که در آن خط تولید نه تنها در خدمت اقتصاد، بلکه به عنوان مقصدی آموزشی و فرهنگی بازتعریف می‌شود و بازدید گردشگران، دانشجویان و متخصصان از خطوط تولید می‌تواند علاوه بر معرفی توان تولیدی استان، به برندینگ، آموزش و افزایش اعتماد به محصولات کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان پرورش قارچ در آستانه‌اشرفیه را نمونه‌ای از کشاورزی دانش‌بنیان دانست و افزود: پیوند تولید با گردشگری می‌تواند تجربه‌ای آموزشی برای گردشگران ایجاد کرده و ماندگاری آنان در منطقه را افزایش دهد.

به گفته او هدف نهایی، ایجاد خوشه گردشگری کشاورزی–صنعتی در گیلان است تا در کنار درآمد تولید، از ظرفیت گردشگری نیز برای تقویت اقتصاد و اشتغال استان بهره‌گیری شود.

انتهای پیام/