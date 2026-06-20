به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، اظهار کرد: در راستای سیاستهای استان برای صیانت از میراث فرهنگی و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، نشست مشترکی با حضور نمایندگان و مدیران دستگاههای اجرایی از جمله دفتر فنی استانداری البرز، ادارهکل اوقاف و امور خیریه، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت آب و فاضلاب و سایر نهادهای مسئول برگزار شد که در آن، موضوع ساماندهی، بازطراحی و احیای باغ فاتح بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه باغ فاتح از جمله فضاهای شاخص و اثرگذار در هویت شهری کرج است، افزود: این مجموعه نهتنها واجد ارزشهای کالبدی و زیستمحیطی است، بلکه به دلیل پیشینه تاریخی و موقعیت مکانی خود در بستر شهری، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین پهنههای فرهنگی، گردشگری و اجتماعی استان را داراست. بر همین اساس، هرگونه مداخله در این فضا باید بر پایه مطالعات کارشناسی، رویکرد حفاظتی و نگاه توسعهمحور صورت گیرد.
او با اشاره به اینکه در این نشست، ابعاد مختلف وضعیت باغ فاتح مورد واکاوی قرار گرفته است، تصریح کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد که این مجموعه در کنار ظرفیتهای بالقوه، با چالشهایی در حوزه زیرساخت، کاربریهای نامتوازن و نیاز به ساماندهی کالبدی مواجه است که رفع آنها نیازمند هماهنگی میانبخشی و تعریف یک نقشه راه مشترک میان دستگاههای اجرایی است.
این مسئول ادامه داد: در جریان این نشست، مجموعهای از راهکارهای اجرایی و پیشنهادی از سوی دستگاههای مختلف ارائه شد که هدف آنها ارتقای کیفیت محیطی، افزایش دسترسی عمومی، حفظ عناصر هویتی باغ و در عین حال تقویت کارکردهای فرهنگی و گردشگری این مجموعه بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر اینکه باغ فاتح میتواند به یکی از قطبهای جدید گردشگری شهری در کرج تبدیل شود، اظهار کرد: تجربه شهرهای موفق در حوزه گردشگری شهری نشان میدهد که احیای فضاهای تاریخی و باغهای قدیمی، در صورتی که با رویکرد علمی و مشارکت دستگاهها و نهادهای تخصصی انجام شود، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در جذب گردشگر، افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد هویت مشترک برای شهروندان ایفا میکند.
این مسئول توضیح داد: البرز به دلیل قرارگیری در مجاورت پایتخت و برخورداری از تنوع اقلیمی و طبیعی، همواره از ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری برخوردار بوده است، اما آنچه میتواند این ظرفیت را بالفعل کند، توجه همزمان به میراث فرهنگی، فضاهای شهری و زیرساختهای گردشگری است. در این میان، باغ فاتح به عنوان یکی از معدود فضاهای شهری با قابلیت ترکیب هویت تاریخی و کارکرد عمومی، جایگاه ویژهای در برنامههای توسعهای استان دارد.
او همچنین با اشاره به رویکرد استانداری البرز در زمینه بازآفرینی شهری تصریح کرد: سیاست کلی استان مبتنی بر حفظ هویت تاریخی در کنار ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توسعه متوازن شهری است و در همین راستا، پروژههایی نظیر ساماندهی باغ فاتح نه به عنوان یک اقدام مقطعی، بلکه به عنوان بخشی از یک برنامه جامع در حوزه بازآفرینی شهری دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین محورهای مورد تأکید در این نشست، ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و پرهیز از اقدامات جزیرهای بود، چرا که تجربه نشان داده است پروژههای مرتبط با فضاهای تاریخی و عمومی تنها در صورت وجود هماهنگی نهادی و مشارکت کارشناسانه میتواند به نتیجه مطلوب برسد.
این مسئول توضیح داد: در همین چارچوب، مقرر شد بررسیهای تکمیلی در خصوص طرحهای پیشنهادی انجام و نقشه اجرایی ساماندهی باغ فاتح با لحاظ ملاحظات میراثی، زیستمحیطی و شهری تدوین شود تا این مجموعه بتواند در آیندهای نزدیک به فضایی استاندارد، ایمن و قابل بهرهبرداری برای شهروندان تبدیل شود.
زینالی در پایان تأکید کرد: میراث فرهنگی البرز با نگاه مسئولانه نسبت به صیانت از هویت تاریخی استان، خود را موظف به حمایت از طرحهایی میداند که منجر به احیای فضاهای ارزشمند و ارتقای کیفیت زندگی شهری میشود و باغ فاتح نیز در همین چارچوب یکی از پروژههای اولویتدار در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری استان است.
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