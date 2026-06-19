به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته پنجشنبه ۲۸ خردادماه، با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی استان اصفهان و در محل پارک شهید رجایی، گذر صنایع‌دستی برگزار شد.

نورالله عبدالهی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان گفت: در این نمایشگاه، هنرمندان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی به ارائه و عرضه آثار خود پرداخته و فرصتی مناسب برای معرفی تولیدات صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان فراهم شد.

او ضمن قدردانی از مشارکت هنرمندان، ابراز امیدواری کرد رویداد پنج شنبه های هنر به‌صورت مستمر ادامه یافته و زمینه‌ساز رونق هرچه بیشتر صنایع‌دستی در سطح شهر اصفهان شود.

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