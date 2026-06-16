۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰

گزارش تصویری از سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی به اصفهان

گزارش تصویری از سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی به اصفهان

فیلم : ابراهیم محمدزاده

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گزارش تصویری از سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی به اصفهان

انتهای پیام/

کد خبر 1405032602430
سعید احمدی
دبیر محمد آوخ

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