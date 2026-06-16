https://www.chtn.ir/x4rwB۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰ کد خبر 1405032602430 فیلم خبری گزارش تصویری از سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی به اصفهان فیلم : ابراهیم محمدزاده دریافت 118 MB گزارش تصویری از سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی به اصفهان انتهای پیام/ کد خبر 1405032602430 سعید احمدی دبیر محمد آوخ برچسبها استان اصفهان امیر کرمزاده سیدرضا صالحی امیری سفر پربینندهترینها بازدید از کارگاههای صنایع دستی استان البرز به مناسبت روز جهانی صنایع دستی افتتاح دو خانه صنایع دستی در استان البرز دیدار مدیرکل میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی یادی از خالق آثار ماندگار خاتم و گرهچینی شیراز
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