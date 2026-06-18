به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۲۸ خردادماه گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، گشایشی است که ما در اصفهان برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم. ما در حوزه گردشگری، منتظرِ تغییر شرایط نماندیم، بلکه از ماه‌ها قبل با تدوین و اجرای طرح‌های تحول‌آفرین، خود را برای دوران پس از توافق آماده کرده‌ایم. امروز اصفهان با اتکا به زیرساخت‌هایی که در حوزه‌های گردشگری شب، کویر، قطار گردشگری و سایت‌های استاندارد کمپینگ ایجاد شده، در کامل‌ترین وضعیت برای پذیرش گردشگران بین‌المللی قرار دارد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به استراتژی دیپلماسی گردشگری به عنوان ابزار اصلی اصفهان در دوران جدید ادامه داد: ما با رویکردی هدفمند، دیپلماسی گردشگری را در اولویت قرار داده‌ایم. برگزاری فستیوال بین‌المللی «سین‌تور» (CINETOUR) در آذرماه، دقیقاً در همین راستاست. این رویداد تنها یک فستیوال نیست، بلکه یک گام عملیاتی برای معرفی ظرفیت‌های مدرن و تجربه‌محور اصفهان به فعالان جهانی گردشگری است. میزبانی از این فستیوال، فرصتی استثنایی است تا اصفهان، به محض گشایش فضا، با آمادگی کامل در عرضه منطقه‌ای و بین‌المللی ظاهر شود.

او افزود: طرح‌هایی که برای رونق‌بخشی به گردشگری استان تدوین و به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارائه شده، اکنون به بار نشسته است. ما از گردشگری سنتی و تک‌محصولی عبور کرده‌ایم و با مدل‌های تجربه‌محور و رویدادمحور، اصفهان را به مقصدِ اصلی گردشگران خارجی تبدیل خواهیم کرد. به جرات می‌گویم که اصفهان نه تنها برای پذیرایی از مهمانان بین‌المللی، بلکه برای هدایت جریان گردشگریِ فرهنگی و اقتصادی در دوران پس از توافق، در آمادگی کامل به سر می‌برد.

آبیان تأکید کرد: ما با تکیه بر این آمادگیِ زیرساختی و با نگاهی راهبردی به تحولات پیش‌رو، آماده‌ایم تا اصفهان را به‌عنوان پیشرانِ دیپلماسی گردشگری ایران در سطح منطقه معرفی کنیم.

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