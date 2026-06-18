۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹

معاون صنایع‌دستی مازندران

صنایع‌دستی و راهنمایان گردشگری تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کنند

صنایع‌دستی و راهنمایان گردشگری تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کنند

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با انجمن راهنمایان گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، اطلاعات کارگاه‌های فعال، خانه‌های صنایع‌دستی و شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی در اختیار راهنمایان گردشگری قرار می‌گیرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در نشست با انجمن راهنمایان حرفه‌ای گردشگری مازندران از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با انجمن راهنمایان گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، اطلاعات مربوط به جاذبه‌های صنایع‌دستی، از جمله کارگاه‌های فعال، خانه‌های صنایع‌دستی و شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی، در اختیار راهنمایان گردشگری قرار خواهد گرفت تا زمینه معرفی بهتر این ظرفیت‌ها به گردشگران فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در چارچوب این همکاری، دوره‌های آموزشی برای فعالان و بهره‌برداران کارگاه‌های صنایع‌دستی برگزار خواهد شد تا بتوانند گردشگران را به‌صورت مناسب راهنمایی و پذیرش کنند. همچنین آموزش‌هایی برای دهیاران، شوراهای محلی، بخشداران و سایر عوامل مرتبط در نظر گرفته شده است تا نقش مؤثرتری در توسعه گردشگری مبتنی بر صنایع‌دستی ایفا کنند.

او ادامه داد: بخشی از این برنامه نیز به آموزش راهنمایان گردشگری اختصاص دارد تا با ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و ارزش‌های صنایع‌دستی آشنایی بیشتری پیدا کرده و بتوانند اطلاعات دقیق و اصولی را به گردشگران ارائه دهند.

شعبانی هدف از این همکاری را هدایت گردشگران به سمت بازدید از کارگاه‌ها و مراکز صنایع‌دستی، افزایش آشنایی با جاذبه‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف کشور و در نهایت رونق بازار فروش محصولات صنایع‌دستی عنوان کرد.

معاون صنایع‌دستی یادآور شد: این اقدام می‌تواند ضمن تقویت پیوند میان گردشگری و صنایع‌دستی، به توسعه اقتصادی جوامع محلی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی کشور کمک کند.

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کد خبر 1405032802597
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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