بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عاطفه شعبانی چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در نشست با انجمن راهنمایان حرفهای گردشگری مازندران از برنامهریزی برای انعقاد تفاهمنامه همکاری با انجمن راهنمایان گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، اطلاعات مربوط به جاذبههای صنایعدستی، از جمله کارگاههای فعال، خانههای صنایعدستی و شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی، در اختیار راهنمایان گردشگری قرار خواهد گرفت تا زمینه معرفی بهتر این ظرفیتها به گردشگران فراهم شود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: در چارچوب این همکاری، دورههای آموزشی برای فعالان و بهرهبرداران کارگاههای صنایعدستی برگزار خواهد شد تا بتوانند گردشگران را بهصورت مناسب راهنمایی و پذیرش کنند. همچنین آموزشهایی برای دهیاران، شوراهای محلی، بخشداران و سایر عوامل مرتبط در نظر گرفته شده است تا نقش مؤثرتری در توسعه گردشگری مبتنی بر صنایعدستی ایفا کنند.
او ادامه داد: بخشی از این برنامه نیز به آموزش راهنمایان گردشگری اختصاص دارد تا با ظرفیتها، ویژگیها و ارزشهای صنایعدستی آشنایی بیشتری پیدا کرده و بتوانند اطلاعات دقیق و اصولی را به گردشگران ارائه دهند.
شعبانی هدف از این همکاری را هدایت گردشگران به سمت بازدید از کارگاهها و مراکز صنایعدستی، افزایش آشنایی با جاذبههای فرهنگی و هنری مناطق مختلف کشور و در نهایت رونق بازار فروش محصولات صنایعدستی عنوان کرد.
معاون صنایعدستی یادآور شد: این اقدام میتواند ضمن تقویت پیوند میان گردشگری و صنایعدستی، به توسعه اقتصادی جوامع محلی و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی کشور کمک کند.
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