به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی سه‌شنبه ۲۶خرداد۱۴۰۵ در جمع کارکنان این اداره‌کل، ضمن قدردانی از تلاش‌های استادان دانشگاه، کارشناسان و همکاران مجموعه، اظهار کرد: حضور افراد صاحب‌نظر و باتجربه در شورای فنی موجب شده تصمیمات با نگاه علمی، کارشناسی و در عین حال توسعه‌محور اتخاذ شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: اولویت اصلی ما حفظ، حراست و پاسداری از میراث‌فرهنگی استان است، اما در کنار آن باید زمینه توسعه استان نیز فراهم شود و این دو موضوع نه تنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه با بهره‌گیری از دانش، تجربه و مدیریت صحیح می‌توان هر دو هدف را محقق کرد.

او با اشاره به ضرورت تبیین قوانین و مقررات حوزه میراث‌فرهنگی برای افکار عمومی گفت: آگاهی‌بخشی به مردم درباره حقوق و تکالیف مرتبط با آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی می‌تواند بسیاری از سوءبرداشت‌ها و چالش‌های موجود را کاهش دهد. از این رو لازم است مصوبات و دیدگاه‌های تخصصی شورای فنی به صورت مستمر برای جامعه اطلاع‌رسانی شود.

ایزدی با تأکید بر لزوم ارائه راهکارهای قانونی به مالکان بناهای تاریخی و متقاضیان طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: باید در کنار اجرای قانون، مسیرهای قانونی و راه‌حل‌های مناسب نیز به مردم معرفی شود تا ضمن حفظ میراث‌فرهنگی، حقوق شهروندان نیز رعایت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران همچنین با تبریک هفته صنایع‌دستی به هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه، از تلاش‌های صورت گرفته در برگزاری برنامه‌های هفته صنایع‌دستی قدردانی کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، استان مازندران توانست در ارزیابی‌های ملی عملکرد موفقی داشته باشد و در برخی شاخص‌ها رتبه‌های برتر کشور را کسب کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران صنایع‌دستی را یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در توسعه اقتصادی و فرهنگی دانست و افزود: صنایع‌دستی همچنان نیازمند حمایت بیشتر در حوزه بازاریابی، برندسازی، فروش و توسعه بازارهای داخلی و خارجی است.

ایزدی تصریح کرد: موفقیت‌های مجموعه حاصل کار گروهی تمامی همکاران است و هیچ دستاوردی بدون مشارکت و همراهی بدنه کارشناسی و اجرایی اداره‌کل به دست نمی‌آید.

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