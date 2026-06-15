به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین سه‌سنگ که از جلوه‌های فرهنگ دینی و میراث معنوی مردم بهبهان به شمار می‌رود هر ساله در مناسبت‌های مذهبی برگزار می‌شود.

در آیین بدرقه کاروان، بر اهمیت پاسداشت سنت‌های اصیل مذهبی، تقویت هویت فرهنگی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تأکید شد.

زهره الزهرا روحی‌پور، فرماندار شهرستان بهبهان، در این مراسم به جایگاه برجسته آیین سه‌سنگ در معرفی ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی شهرستان اشاره کرد و حضور این کاروان در حرم مطهر رضوی را نشانه‌ای از پیوند عمیق مردم بهبهان با ارزش‌های دینی و اهل بیت (ع) دانست.

آیین سینه‌زنی سه‌سنگ یکی از کهن‌ترین سنت‌های عزاداری در شهرستان بهبهان است. این آیین مذهبی در سال ۱۳۹۱ با شماره ۶۴۱ در فهرست میراث معنوی کشور ثبت ملی شد. مبدع این سبک از سینه‌زنی و نوحه‌خوانی میرزا شوقی، شاعر آیینی بهبهان است، که در عصر قاجار می‌زیست.

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