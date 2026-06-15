۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۰

میزبانی تاق‌بستان از کودکان هنرمند کرمانشاهی در آیین گرامی‌داشت یاد ۱۶۸ شهید مدرسه میناب

میزبانی تاق‌بستان از کودکان هنرمند کرمانشاهی در آیین گرامی‌داشت یاد ۱۶۸ شهید مدرسه میناب

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه از برگزاری رویداد فرهنگی-هنری در محوطه تاریخی تاق‌بستان خبر داد که با هدف ترویج هنرهای سنتی و پاسداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید والامقام مدرسه میناب، با حضور پرشور کودکان و خانواده‌های کرمانشاهی برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی امروز ۲۴ مردادماه با اشاره به اهمیت پیوند میان نسل نو و هویت فرهنگی کشور اظهار کرد: تلاش ما در مجموعه میراث‌فرهنگی همواره بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی استان، بستر مناسبی برای پرورش خلاقیت و انتقال مفاهیم ارزشی به کودکان فراهم کنیم؛ چرا که این نسل، آینده‌سازان و مدیران فردای این سرزمین هستند.

کوگانی در تشریح جزئیات این رویداد افزود: این برنامه با میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری ارزشمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در محوطه تاریخی تاق‌بستان برگزار شد.

او ادامه داد: در این گردهمایی، بیش از ۱۰۰ کودک هنرمند به همراه والدین خود حضور یافتند و در فضایی پویا به تمرین و خلق آثار در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی پرداختند.

کوگانی با تأکید بر جنبه‌های عاطفی و تربیتی این رویداد تصریح کرد: یکی از بخش‌های اثرگذار و مورد توجه این مراسم، کارگاه ساخت قاب‌های تزئینی با استفاده از کاغذ و مقوا بود که توسط کودکان برای تصاویر شهدای مدرسه میناب تهیه شد، این اقدام نمادین نشان داد که نسل جدید ما با وجود سن کم، پیوندی قلبی با آرمان‌های ایثار و شهادت دارد و از هنر به عنوان زبانی گویا برای تکریم این جایگاه استفاده می‌کند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه متعهد است که با حمایت از چنین برنامه‌هایی، علاوه بر معرفی و ترویج صنایع‌دستی اصیل، زمینه‌ساز مشارکت فعال کودکان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشد تا با آمیختن هنر و تعهد، نسلی خلاق و دلبسته به ارزش‌های ملی و میهنی تربیت شود.

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کد خبر 1405032502178
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

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