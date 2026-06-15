بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی امروز ۲۴ مردادماه با اشاره به اهمیت پیوند میان نسل نو و هویت فرهنگی کشور اظهار کرد: تلاش ما در مجموعه میراثفرهنگی همواره بر این است که با بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی استان، بستر مناسبی برای پرورش خلاقیت و انتقال مفاهیم ارزشی به کودکان فراهم کنیم؛ چرا که این نسل، آیندهسازان و مدیران فردای این سرزمین هستند.
کوگانی در تشریح جزئیات این رویداد افزود: این برنامه با میزبانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همکاری ارزشمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در محوطه تاریخی تاقبستان برگزار شد.
او ادامه داد: در این گردهمایی، بیش از ۱۰۰ کودک هنرمند به همراه والدین خود حضور یافتند و در فضایی پویا به تمرین و خلق آثار در رشتههای مختلف صنایعدستی پرداختند.
کوگانی با تأکید بر جنبههای عاطفی و تربیتی این رویداد تصریح کرد: یکی از بخشهای اثرگذار و مورد توجه این مراسم، کارگاه ساخت قابهای تزئینی با استفاده از کاغذ و مقوا بود که توسط کودکان برای تصاویر شهدای مدرسه میناب تهیه شد، این اقدام نمادین نشان داد که نسل جدید ما با وجود سن کم، پیوندی قلبی با آرمانهای ایثار و شهادت دارد و از هنر به عنوان زبانی گویا برای تکریم این جایگاه استفاده میکند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی کرمانشاه متعهد است که با حمایت از چنین برنامههایی، علاوه بر معرفی و ترویج صنایعدستی اصیل، زمینهساز مشارکت فعال کودکان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی باشد تا با آمیختن هنر و تعهد، نسلی خلاق و دلبسته به ارزشهای ملی و میهنی تربیت شود.
انتهای پیام/
نظر شما