بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی یکشنبه ۲۴ مردادماه در حاشیه برگزاری این برنامه ضمن تأکید بر اهمیت ترویج هویت ملی در میان نسل آیندهساز، اظهار کرد: هنر نقالی به عنوان یکی از اصیلترین هنرهای سنتی ایران، بهترین بستر برای انتقال مفاهیم عمیق تاریخی و اخلاقی به کودکان است. ما در این آیین که به مناسبت هفته صنایعدستی تدارک دیده شده، تلاش کردیم در فضایی که خود شناسنامه تمدن ایران است، کودکان را با سیر تاریخی کشورمان آشنا کنیم.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به محتوای غنی این برنامه افزود: نقالان در این مراسم با زبانی شیوا، از شکوه تاریخ ایران در دورههای مختلف تا وقایع حساس معاصر از جمله جنگ تحمیلی ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و ایام جنگ رمضان را روایت کردند.
او ادامه داد: تبیین جایگاه ولایت و نقش رهبری به عنوان نماینده حضرت ولیعصر (عج) در عبور از بحرانهای تاریخی، از محورهای اصلی این روایتگری برای کودکان بود.
کوگانی با یادآوری شهدای خردسال میناب گفت: یکی از تأثیرگذارترین بخشهای این برنامه، روایت مظلومیت ۱۶۸ شهید دانشآموز مدرسه میناب بود که در همان نخستین ساعات تجاوز دشمن به میهن، در کلاسهای درس به شهادت رسیدند، بازخوانی این واقعه برای کودکان، درسی از جنس ایثار، ولایتپذیری و پایداری بود تا نسل جدید بداند امنیت امروز کشور با چه بهایی به دست آمده است.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: میزبانی ادارهکل میراثفرهنگی از این رویداد در جوار سنگنگارههای تاقبستان، تلاشی بود برای پیوند زدن میراث ملموس نیاکانمان با میراث ناملموس هنر نقالی و تربیت نسلی که با آگاهی از تاریخ، حافظِ ارزشهای این سرزمین باشد، امیدواریم این دست برنامهها با همکاری کانون پرورش فکری تداوم یابد و بتوانیم الگوهای واقعی قهرمانان وطن را به بهترین شکل به کودکانمان معرفی کنیم.
این آیین با استقبال گسترده خانوادههای کرمانشاهی روبرو شد و فضای حماسی و آموزشیِ ایجاد شده در محوطه تاقبستان، خاطرهای ماندگار از پیوند هنر، تاریخ و ایثار را برای کودکان به جای گذاشت.
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