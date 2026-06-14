به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: در سومین برنامه فرهنگی مشترک، جمعی از دانش‌آموزان دبستان دخترانه الزهرا(س) روستای قشلاق امرآباد ورامین از جاذبه گردشگری تاریخی و مذهبی امامزاده عبدالله این روستا بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: در این بازدیدکه صبح روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ انجام شد، کارگاه آموزشی ورامین‌شناسی برگزار و دانش‌آموزان با جاذبه‌های گردشگری شهرستان ورامین و همچنین قوانین بازدید از بناها و موزه‌ها آشنا شدند. دانش‌آموزان به همراه مدیر و معلمان خود ضمن زیارت، از بخش‌های مختلف این امامزاده نیز بازدید کردند.

او تصریح کرد: در جریان این برنامه، توضیحات کارشناسی از سوی کارشناسان ورامین‌شناس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین درباره تاریخچه بنا، دوره تاریخی، سال ساخت، نقشه بنا، هنرهای ایرانی و اسلامی، مصالح به‌کاررفته، مرمت و کاربری آن ارائه شد و دانش‌آموزان با بخش‌هایی از تاریخ و تمدن کهن دشت ورامین آشنا شدند.

تاجیک خاطرنشان کرد: در پایان این برنامه، مسابقه اطلاعات عمومی ورامین‌شناسی برگزار شد و به دانش‌آموزان برتر، المان برج مقبره تاریخی علاءالدوله ورامین اهدا شد.

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