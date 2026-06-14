۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۹

بازدید دانش‌آموزان ورامینی از امامزاده عبدالله روستای قشلاق امرآباد

بازدید دانش‌آموزان ورامینی از امامزاده عبدالله روستای قشلاق امرآباد

جمعی از دانش‌آموزان دبستان دخترانه الزهرا(س) روستای قشلاق امرآباد ورامین در قالب یک برنامه فرهنگی و آموزشی، از بنای تاریخی و مذهبی امامزاده عبدالله بازدید کردند و با جاذبه‌های گردشگری، تاریخ و تمدن دشت ورامین آشنا شدند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: در سومین برنامه فرهنگی مشترک، جمعی از دانش‌آموزان دبستان دخترانه الزهرا(س) روستای قشلاق امرآباد ورامین از جاذبه گردشگری تاریخی و مذهبی امامزاده عبدالله این روستا بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: در این بازدیدکه صبح روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ انجام شد، کارگاه آموزشی ورامین‌شناسی برگزار و دانش‌آموزان با جاذبه‌های گردشگری شهرستان ورامین و همچنین قوانین بازدید از بناها و موزه‌ها آشنا شدند. دانش‌آموزان به همراه مدیر و معلمان خود ضمن زیارت، از بخش‌های مختلف این امامزاده نیز بازدید کردند.

او تصریح کرد: در جریان این برنامه، توضیحات کارشناسی از سوی کارشناسان ورامین‌شناس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین درباره تاریخچه بنا، دوره تاریخی، سال ساخت، نقشه بنا، هنرهای ایرانی و اسلامی، مصالح به‌کاررفته، مرمت و کاربری آن ارائه شد و دانش‌آموزان با بخش‌هایی از تاریخ و تمدن کهن دشت ورامین آشنا شدند.

تاجیک خاطرنشان کرد: در پایان این برنامه، مسابقه اطلاعات عمومی ورامین‌شناسی برگزار شد و به دانش‌آموزان برتر، المان برج مقبره تاریخی علاءالدوله ورامین اهدا شد.

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کد خبر 1405032402053
وجیهه قاسمی
دبیر مرضیه امیری

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