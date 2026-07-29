بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محسن فرهادی روز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵ گفت: کوهرنگ با ۵۲ هزار نفر جامعه عشایری برونکوچ، بزرگترین شهرستان چهارمحال و بختیاری از لحاظ وسعت و جامعه عشایری است.
فرماندار کوهرنگ افزود: این شهرستان با برخورداری از جاذبههای گردشگری فراوان در حوزههای مختلف، سرچشمه سه رودخانه تمدنساز ایران یعنی کارون، زایندهرود و بخشی از دز است.
فرهادی به امکان تعریف و اجرای رویدادهای مختلف در متن جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: فرمانداری کوهرنگ برای برگزاری جشنواره کوچ عشایر آمادگی کامل دارد و از ظرفیتهای موجود شهرستان برای برگزاری مطلوب و کیفی این جشنواره استفاده میکند.
او یادآور شد: پس از دریافت طرح توجیهی مرتبط با برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری، فرمانداری کوهرنگ این طرح را بررسی و محل پیشنهادی دارای زیرساختهای کافی برای برگزاری این جشنواره را اعلام میکند.
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