به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن نجفی امروز۶ مراد ماه ۱۴۰۵ گفت: در بازدید میدانی، کارشناسان حوزه‌های باستان‌شناسی و گردشگری از مجموعه سنگی «برد بریده» به عنوان یکی از یادمان‌های ارزشمند دوره هخامنشی و همچنین بقایای بند تاریخی هخامنشی واقع در محدوده دریاچه سد درودزن بازدید کردند و وضعیت حفاظتی، شرایط محیطی، میزان فرسایش، آب‌گرفتگی و سایر عوامل تهدیدکننده این آثار مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرودشت افزود: بخشی از این بازدید به بررسی عرصه و حریم آثار تاریخی مجاور اراضی کشاورزی اختصاص یافت و پس از ارزیابی‌های کارشناسی، اخطارهای لازم به کشاورزان و بهره‌برداران اراضی پیرامونی در خصوص خودداری از هرگونه شخم، خاک‌برداری، تسطیح، کاشت و سایر اقدامات مغایر با ضوابط حفاظتی در عرصه و حریم آثار تاریخی ابلاغ شد.

نجفی با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند مشارکت عمومی است، تصریح کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و ضوابط مربوط به عرصه و حریم آثار تاریخی هستند و هرگونه دخل و تصرف یا تعرض به این محدوده‌ها، مطابق قوانین و مقررات میراث فرهنگی، پیگرد قانونی خواهد داشت.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرودشت همچنین از بررسی وضعیت نظافت و ساماندهی محوطه آثار تاریخی در این بازدید خبر داد و گفت: با هماهنگی دهیاری، بخشداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، برنامه پاکسازی محوطه، جمع‌آوری نخاله‌ها، حذف عوامل مخدوش‌کننده منظر تاریخی و ساماندهی محیط پیرامونی آثار در دستور کار قرار گرفته است.

او ادامه داد: حفاظت از مجموعه ارزشمند «برد بریده» و بقایای بند تاریخی هخامنشی در درودزن، علاوه بر صیانت از هویت تاریخی منطقه، زمینه توسعه گردشگری فرهنگی و افزایش حضور گردشگران را فراهم می‌کند.

نجفی در پایان بر استمرار بازدیدهای میدانی، تقویت گشت‌های حفاظتی، افزایش آگاهی جوامع محلی و تعامل مستمر با کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و این اقدامات را گامی مؤثر در حفاظت از میراث فرهنگی و تحقق توسعه پایدار گردشگری در شهرستان مرودشت دانست.

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