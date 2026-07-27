ثبت جشنواره برداشت آلوی شهر خرو (خور) در تقویم رویدادهای گردشگری کشور

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید عبدالهی امروز دوشنبه پنجم مرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: شهر خرو یا به عبارت دیگر خور از شهرهای ییلاقی شهرستان زبرخان با جاذبه‌های طبیعی و بافت قدیمی بسیار جذاب پلکانی است که مورد توجه طبیعت گردان و گردشگران قرار دارد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زبرخان ادامه داد: شهر خرو به دلیل وجود باغ‌های آلو به عنوان پایتخت آلوی ایران شهرت دارد و برداشت این محصول استراتژیک جنبه اقتصادی و هم رویکرد گردشگری دارد.

او افزود: اواخر شهریور و مهرماه هر سال برداشت این محصول آغاز و بر تمام بام‌های منازل این شهر آلوها را خشک کرده که چشم اندازی بسیار زیبا رقم می‌خورد و از آن به عنوان بام های طلایی یاد می‌شود.

عبدالهی تصریح کرد: با توجه به این‌که محصولات خاص یک منطقه نقش بسزایی در جذب گردشگران دارد لذا هم‌زمان با برداشت این محصول برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند نقش ارزنده‌ای در رونق گردشگری شهر خرو و شهرستان زبرخان داشته باشد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زبرخان گفت: این جشنواره هم‌زمان با هفته بزرگداشت گردشگری برگزار خواهد شد.

شهر خرو یا خور دارای ۴ محله با نام‌های خورعلیا، خور سفلی، شهرک‌امام رضا (ع) و ساحل برج است و همچنین هجدهمین شهر پرجمعیت خراسان رضوی است. فاصله این شهر تا مشهد ۱۱۵ کیلومتر و تا نیشابور ۱۸ کیلومتر است. شهر خور با آبشارها و رودخانه‌های بزرگ و کوچک یکی از سرسبزترین و خوش آب‌وهوا ترین شهرهای خراسان رضوی است.

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