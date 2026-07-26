تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری خراسان رضوی در اوج سفرهای تابستانی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز یکشنبه چهارم مرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز طرح تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری استان، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم سفرهای تابستانی و ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، تمامی بازرسان اداره‌کل، شهرستان‌ها و تشکل‌های گردشگری با آمادگی کامل در اجرای این طرح مشارکت دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: این طرح با هدف صیانت از حقوق زائران و مسافران، ارتقای کیفیت خدمات و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات در تمامی تأسیسات گردشگری استان اجرا می‌شود و هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دفاتر خدمات مسافرتی، مجتمع‌های گردشگری و سایر مراکز اقامتی، پذیرایی و رفاهی تحت پوشش را در بر می‌گیرد.

موسوی با بیان این‌که در مجموع ۱۱۰ بازرس از تشکل‌های گردشگری استان در کنار بازرسان اداره‌کل و شهرستان‌ها در این طرح حضور دارند، تصریح کرد: با محوربندی و برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازدیدهای میدانی، دوره‌ای و سرزده از ابتدای فصل تابستان آغاز شده و تا پایان این فصل به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر که خراسان رضوی میزبان خیل عظیم زائران بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) است، نظارت‌ها با حساسیت و گستردگی بیشتری دنبال خواهد شد تا تمامی تأسیسات گردشگری با رعایت استانداردهای خدمات‌رسانی، پذیرای زائران و مسافران باشند.

او تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر نظارت بر کیفیت خدمات، با هدف رسیدگی سریع به شکایات، افزایش رضایتمندی زائران و مسافران و ارتقای سطح خدمات گردشگری استان در دستور کار قرار دارد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با همکاری تشکل‌های حرفه‌ای، نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای گردشگری را تا پایان ایام پیک سفر ادامه خواهد داد.

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