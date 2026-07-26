۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲

جشنواره نان روستای فرزق شهرستان تربت حیدریه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

جشنواره نان روستای فرزق شهرستان تربت حیدریه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه گفت: در راستای معرفی شایسته جاذبه‌های روستایی و توسعه گردشگری داخلی، جشنواره نان فرزق تربت حیدریه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای تحقق موضوع «سامان‌دهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد» از راهبرد «سامان‌دهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری» وزارت میراث‌فرهنگی صورت گرفته‌ است.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: برگزاری و ثبت این رویداد، علاوه بر معرفی شایسته نان سنتی و محلی این منطقه باعث ایجاد شور و نشاط اجتماعی و نمایش و عرضه سایر توانمندی‌های روستا می شود.
محمدی تصریح کرد: در قالب این جشنواره،  نان  از یک خوراک روزمره به نمادی از هویت و سلامت معرفی می شود.  
او گفت: در روستای فرزق بیش از ۱۰۰ نفر در کار نانوایی مشغول به فعالیت هستند و  این رویداد علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، فرصتی برای آشنایی بازدیدکنندگان با مراحل  آرد شدن گندم، تهیه نان محلی و انواع فراوریهای نان است.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه افزود: به‌دلیل کیفیت بالای آرد و نان این  منطقه، نان از بیشتر شهرستان‌های استان به این نانوایی‌ها سفارش داده می‌شود و در حال حاضر نیز تنها آسیاب آبی استان در منطقه تربت حیدریه فعال است.
او اظهار کرد: تاکنون ۹ رویداد فرهنگی گردشگری و مذهبی منطقه تربت حیدریه در تقویم رویداد گردشگری کشور به ثبت رسیده که شامل جشنواره زعفران، ابریشم، عقیق و ریواس، بازی‌های بومی محلی نسر، آیین نخل‌گردانی کدکن، مراسم نمادین کاروان اسرای کربلا  و مراسم دسته عزاداری بنی‌اسد روستای حصار است.

جشنواره نان روستای فرزق شهرستان تربت حیدریه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405050400204
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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