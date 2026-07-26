افتتاح خانه کودک و گردشگری ریاب به عنوان الگویی نوین در توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید رضا محمودی قوژدی امروز سوم مرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مسیر تحقق شاخص‌های بین‌المللی برای ثبت جهانی روستای ریاب، اداره میراث فرهنگی گناباد با یک اقدام استراتژیک و خلاقانه، مفهوم زیست‌پذیری میراث را معنا کرد. افتتاح خانه کودک و گردشگری ریاب در یکی از بناهای اصیل و دارای شناسنامه تاریخی روستا، نقطه‌ی عطفی در مستندسازی شاخص‌های گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی برای نسل آینده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد ادامه داد: ما برای رسیدن به استانداردهای جهانی، تنها به مرمت بناها بسنده نمی‌کنیم؛ بلکه باید برای آن‌ها کارکرد ایجاد کنیم. افتتاح این خانه، یکی از اقدامات خلاقانه ما در راستای مستندسازی شاخص‌های ثبت جهانی است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که میراث، نه یک موجودیت بی‌جان، بلکه قلب تپنده جامعه است.

محمودی قوژدی با بیان این‌که این مرکز در بنای تاریخی و بسیار ارزشمند خانه مرحوم حاج شیخ عباسعلی علیزاده ریابی، از روحانیان فقید و پیشگامان فرهنگ در منطقه، مستقر شده است، افزود: با اعلام آمادگی و حمایت بی‌دریغ ورثه محترم ایشان که خود از پیشگامان فعالیت‌های فرهنگی هستند، این بنا از حالت سکون خارج شده و به یک مرکز پویا تبدیل گشته است. این خانه اکنون به عنوان یک مرکز فعالیت‌های اجتماعی عمل می‌کند.

یک مدل نوین در گردشگری: مدیریت همزمان خانواده و کودک

محمودی قوژدی گفت: یکی از ویژگی‌های متمایز این مرکز، ایجاد یک مدل مدیریت هوشمند برای گردشگران است. با استقرار این خانه، مشکل مدیریت زمان در گردشگری حل شده است.

او افزود: اکنون گردشگرانی که به روستای ریاب سفر می‌کنند، با یک چالش روبرو نیستند. آن‌ها می‌توانند کودکان خود را در این فضای ایمن و فرهنگی به مسئولین بسپارند تا تحت نظارت متخصصان، از فعالیت‌های آموزشی و سرگرمی بهره‌مند شوند. این یعنی رسیدن به مفهوم گردشگری با سود دوگانه؛ در حالی که کودک در محیطی تخصصی رشد می‌کند، والدین نیز می‌توانند با آرامش کامل به بازدیدهای خود از میراث جهانی و طبیعت روستا بپردازند.

همکاری‌های چندجانبه در مسیر آموزش

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد تصریح کرد: این مرکز با یک ساختار همکارانه اداره می‌شود، تمامی فعالیت‌های آموزشی و تفریحی در این خانه با مشارکت نهادهای مسئول از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کتابخانه‌ها، آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های ذی‌ربط انجام می‌شود تا تضمین شود که کیفیت فعالیت‌ها در سطح استانداردهای لازم قرار دارد.

آرزوهایی که به آسمان یونسکو پرواز کردند

محمودی قوژدی افزود: در ادامه فعالیت‌های اخیر این خانه، دو اقدام بسیار خلاقانه و تاثیرگذار از سوی کودکان برگزار شد که فراتر از یک برنامه ساده بود. کودکان ریاب در یک نشست تعاملی، با نوشتن نامه‌هایی معصومانه، با دبیرکل یونسکو «گفتگو» کردند تا صدای نسل آینده را به گوش جهانیان برسانند.

او تصریح کرد: در مراسمی نمادین، کودکان آرزوهای خود را بر برگه‌های رنگی نوشتند و آن‌ها را بر روی درخت آرزوها که در دل این خانه تاریخی طراحی شده بود، نصب کردند؛ تصویری که نشان‌دهنده پیوند عمیق میان رویاهای کودکان و اصالتِ تاریخی این مکان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد اظهار کرد: این اقدام، گواهی بر این واقعیت است که روستای ریاب، در حال تبدیل شدن به مکانی است که در آن، تاریخ، با آرزوهای کودکان، آینده‌ای روشن می‌سازد.

روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب شهر گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات جهانی قصبه گناباد دارد.

این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی سال جاری میلادی قرار گرفته است.

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