نقش مدیریت شهری در پاسداشت بناهای تاریخی

علی محمدی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه در یادداشتی نوشت: در دنیای امروز، مدیریت شهری فراتر از وظایف سنتی خود عمل می‌کند و به عنوان یک مسئولیت استراتژیک با پیامدهای عملیاتی متعدد، با حوزه‌های قدرت، سیاست، اجتماع و اقتصاد شهری تعاملات ناگسستنی برقرار می‌سازد. در این راستا، حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، به ویژه بناهای تاریخی، به عنوان هویت‌ساز و معرف فرهنگ و تمدن، نقشی کلیدی در توسعه پایدار شهری ایفا می‌کند.

بافت تاریخی تربت حیدریه با دارا بودن بیش از ۴۵ اثر تاریخی که تعداد ۱۸ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بکی از بافت‌های با ارزش کشور است.

مدیریت شهری در سطوح مختلف سازمانی و در تعامل با سایر ذینفعان، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت نگهداری این میراث ارزشمند ایفا می‌کند، مدیریت شهری در حفظ و ارتقای کیفیت بناهای تاریخی به عنوان نماد هویت و فرهنگ شهری، نقشی اساسی بر عهده دارد.

تعامل سازنده بین سطوح مختلف سازمانی شهرداری، شورای شهر، اصناف و سایر ذینفعان، در کنار برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کارآمد، می‌تواند به ارتقای کیفیت نگهداری بناهای تاریخی و حفظ این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده کمک کند، توجه به حراست از بافت تاریخی تربت حیدریه به عنوان شهری با اصالت امری ضروری است.

این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در بازگشت حیات به رگ‌های منجمد بافت تاریخی باشد.

با انتخاب شهردار بافت تاریخی به توسعه گردشگری تاریخی، صیانت از میراث فرهنگی و بازآفرینی هویت بومی کمک زیادی خواهد شد.

احیای بافت تاریخی تنها با مشارکت مردم و همگرایی دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری و میراث فرهنگی و... ممکن خواهد بود.

بافت‌های تاریخی نه فقط یادگاری از گذشته، بلکه بخشی از جریان زنده زندگی شهری به‌شمار می‌روند و در تجربه جهانی مسئولیت حفاظت و حیات‌بخشی به بافت‌های تاریخی اغلب بر دوش شهرداری‌هاست.

تعدد خانه‌های قدیمی و بازارهای سنتی، مساجد، حمام‌ها، آب‌انبارهای تاریخی، سراها و کاروانسراها، بخشی از حافظه فرهنگی تربت است، و تربت یکی از معدود شهرهایی است که هنوز ساختار تاریخی‌اش تا حدی حفظ شده و باید به عنوان یک سرمایه ملی و نه صرفاً محلی نگریسته شود.

بیشترین ضربه به بافت‌های تاریخی، ناشی از نگاه اشتباه و اطلاق واژه‌هایی چون «فرسوده» به این گنجینه‌های فرهنگی بوده است، ما باید این نگاه را تغییر دهیم.

اقداماتی مانند مرمت، نوسازی هدفمند، بهسازی زیرساخت‌ها و احیای کارکردهای اجتماعی و اقتصادی محلات قدیمی به شرط همراهی و همکاری دستگاه‌های ذیربط باعث رونق بافت‌های تاریخی خواهد شد.

نگاه ویژه شهردار و اعضای شورای شهر به حوزه میراث فرهنگی ستودنی بوده است و می تواند الگوی موفقی برای سایر شهرها باشد.

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