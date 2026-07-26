به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود باعقیده امروز یکشنه چهارم مرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: باغ‌مزار حافظ ابرو که به شماره ۸۷۳۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده شامل محوطه‌ای به وسعت ۵.۱ هکتار شامل درختان عظیم کاج، مقبره حافظ ابرو و مسجدی متعلق به دوره قاجار است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خواف در خصوص شخصیت حافظ ابرو گفت «شهاب‌الدین عبدالله‌بن‌زین‌الدین لطف‌الله عبدالرشید» ملقب به «حافظ ابرو» از مشاهیر مورخان ایران در دوران تیموریان بوده است. از وی بیش از ۲۰ کتاب به یادگار مانده است که مهم‌ترین آن‌ها جغرافیای حافظ ابرو، زبدة‌التواریخ، مجمع‌التواریخ، تاریخ سربداران و تاریخ ملک کرت نام دارند.

باعقیده افزود: عملیات آجر فرش باغمزار حافظ ابروبا اعتباری به مبلغ ۷میلیارد ریال از محل حقوق دولتی که با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مساعدت فرمانداری تخصیص یافته است شامل جمع آوری موزائیک های فرسوده ، شفته ریزی ، آجر فرش و بندکشی به متراژ حدود ۵۵۰متر مربع از اواخر تیرماه شروع شده واوایل شهریور به پایان خواهد رسید.

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