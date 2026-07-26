تخریب پایه پل تاریخی جاجرود متوقف شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پوران غندالی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵، با بیان این مطلب اظهار کرد: فشار ناشی از تخلیه آب سد لتیان واقع در بالادست پل تاریخی طی چند سال اخیر باعث شکست پایه ضلع غربی پل شده است. ضمن این که انباشت قلوه‌سنگ‌های بزرگ و عدم لایروبی و زهکشی بستر رودخانه و عبور جریان آب صرفا از این دهانه فشار بیشتری آورده و احتمال ریزش پل را دو چندان می‌کرد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس افزود: با پیگیری‌های این اداره و مساعدت و همکاری راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان، ماشین آلات راهداری دهانه آسیب دیده را مسدود و مسیل رودخانه در دهانه‌های سالم جریان پیدا کرد.

غندالی خاطرنشان کرد: پیگیری و مکاتبه‌های لازم برای تخصیص اعتبار مرمت اضطراری این اثر ثبت ملی شده و ارزشمند به‌عنوان یکی از قدمی‌ترین پل شرق استان تهران به‌عمل آمده است.

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