۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۴

برپایی بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه(س) در شهر دماوند

برپایی بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه(س) در شهر دماوند

بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (س) با حضور جمعی از دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در شهر دماوند برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با ایام سوگواری آل‌الله و به مناسبت گرامی‌داشت مقام شامخ حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها، روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵، آیین معنوی بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه(س) با حضور باشکوه بانوان و دختران خردسال در دارالمؤمنین شهر دماوند برگزار شد.

این آیین مذهبی که فضای حسینیه را به یاد خرابه شام و مصائب وارده بر دختر سه ساله امام حسین(ع) آکنده از عطر کربلا کرده بود، با حضور چشمگیر دختران ۳ تا ۷ سال برگزار شد که با سربندهای «یا رقیه» و سربندهای مزین به نام اهل‌بیت(ع)، ارادت خالصانه خود را به دردانه اباعبدالله(ع) ابراز داشتند.

حاضران در این محفل، در سوگ شهادت حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها به عزاداری و روضه‌خوانی پرداختند. این مراسم به همت هیئت رقیه بنت‌الحسین(ع) شهرستان دماوند و مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه بنت‌الحسین(ع) تدارک دیده شده بود و بار دیگر جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم ولایت‌مدار دماوند را در تعظیم شعائر دینی به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050300081
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

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