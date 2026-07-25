برپایی بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه(س) در شهر دماوند

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با ایام سوگواری آلالله و به مناسبت گرامیداشت مقام شامخ حضرت رقیه سلاماللهعلیها، روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵، آیین معنوی بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه(س) با حضور باشکوه بانوان و دختران خردسال در دارالمؤمنین شهر دماوند برگزار شد.
این آیین مذهبی که فضای حسینیه را به یاد خرابه شام و مصائب وارده بر دختر سه ساله امام حسین(ع) آکنده از عطر کربلا کرده بود، با حضور چشمگیر دختران ۳ تا ۷ سال برگزار شد که با سربندهای «یا رقیه» و سربندهای مزین به نام اهلبیت(ع)، ارادت خالصانه خود را به دردانه اباعبدالله(ع) ابراز داشتند.
حاضران در این محفل، در سوگ شهادت حضرت رقیه سلاماللهعلیها به عزاداری و روضهخوانی پرداختند. این مراسم به همت هیئت رقیه بنتالحسین(ع) شهرستان دماوند و مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه بنتالحسین(ع) تدارک دیده شده بود و بار دیگر جلوهای از وحدت و همدلی مردم ولایتمدار دماوند را در تعظیم شعائر دینی به نمایش گذاشت.
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