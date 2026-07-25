بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این رویداد معنوی روز پنجشنبه یکم مردادماه 1405 و با هدف پاسداشت پیشکسوتان عرصه مداحی و ذاکران اهلبیت (ع) و با حضور جمعی از مسئولان، ذاکران و فعالان فرهنگی با استقبال پرشور مردم و فعالان مذهبی شهرستان دماوند برگزار شد.
در این مراسم از کتاب «حنجرههای سرخ» با موضوع تاریخچه ستایشگری و ذاکری در این خطه رونمایی شد و این اثر ارزشمند با مقدمهای از غلامرضا سازگار مزین شده است.
در این همایش، حجتالاسلام حمید مشهدیآقایی، حجتالاسلام فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان، شاهرخ رامین نماینده مردم در مجلس، آرمودیان معاون سیاسی انتظامی فرماندار دماوند، افضلی رئیس اداره میراث فرهنگی و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند.
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