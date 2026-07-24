برپایی میز خدمت مسئولان شهرستان پردیس در نماز جمعه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، قرار خدمت این هفته شهرستان پردیس با حضور رضا طاهرخانی فرماندار پردیس، حجت الاسلام حسینی امام جمعه، فرمانده انتظامی، فرمانده سپاه، بخشداران، شهرداران و روسای ادارات شهرستان برای دیدار رو در رو با مردم و پاسخگویی بی واسطه به مشکلات شهروندان و به مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور در مصلی شهرستان برگزار و مردم نیز پیش از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه مشکلاتشان را با مسئولان در میان گذاشته و خواستار رسیدگی برای رفع این مشکلات شدند.

در حاشیه برگزاری این میز خدمت، تیم هلال احمر شهرستان در محل مصلی مستقر و خدمات پایش قند و فشار خون را به نمازگزارن ارائه می‌کردند.

قدردانی از مسئولان ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان دماوند به مناسبت ۵ مرداد روز نماز جمعه با امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کل کشور انجام شد.

در این مراسم از علی افضلی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند به عنوان عضو ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان دماوند و دیگر اعضا نیز همراه با لوح تقدیر قدردانی شد.

انتهای پیام/