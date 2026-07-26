۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵

رویداد «نخ و خاطره» در خانه نیاک برگزار می‌شود

رویداد «نخ و خاطره» در خانه نیاک برگزار می‌شود

خانه نیاک با هدف معرفی، آموزش و فروش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، به محلی برای برگزاری رویداد نخ و خاطره تبدیل شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رویداد «نخ و خاطره» با همکاری معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران و با محوریت معرفی و عرضه محصولات و هنرهای مرتبط با پارچه و پوشاک سنتی، از ۴ تا ۸ مردادماه در خانه نیاک برگزار می‌شود.
در این رویداد، انواع محصولات و هنرهای سنتی از جمله پته‌دوزی، شال خام و چاپی، نخ‌های پته، انواع استرهای ساتن و تافته، پارچه و نخ‌های سایر رودوزی‌های سنتی عرضه خواهد شد.
علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید و خرید از این رویداد، از ساعت ۱۱ تا ۱۹ به خانه نیاک به نشانی خیابان ولیعصر، کوچه نعیمی، سپهر، پلاک ۱۹ مراجعه کنند

انتهای پیام/

کد خبر 1405050400182
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

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