رضا همتی معاون گردشگری استان تهران در یادداشتی نوشت:بازدید وزیر میراث فرهنگی از پروژههای گردشگری، نویدبخش آغاز فصلی نو در توسعه گردشگری استان تهران است.
گردشگری امروز دیگر صرفاً یک فعالیت فرهنگی یا تفریحی نیست؛ بلکه یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد، اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه پایدار در جهان به شمار میآید. در چنین شرایطی، استان تهران با برخورداری از جایگاه ممتاز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی، ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری منطقه تبدیل شود.
بازدید دکتر سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از پروژههای گردشگری استان تهران را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. این بازدید صرفاً یک برنامه نظارتی نبود، بلکه بیانگر نگاه راهبردی وزارتخانه به آینده گردشگری استان تهران و ترسیم اولویتهای توسعهای این حوزه است.
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده، ضرورت توسعه زیرساختهای اقامتی، بهویژه ساخت هتلهای چهار و پنج ستاره و هتلهای زنجیرهای بود. تهران سالانه میزبان میلیونها سفر کاری، درمانی، آموزشی، تجاری، فرهنگی و گردشگری است. با وجود این حجم از تقاضا، همچنان کمبود مراکز اقامتی استاندارد یکی از چالشهای جدی گردشگری پایتخت محسوب میشود.
توسعه هتلهای باکیفیت نهتنها موجب ارتقای خدمات گردشگری خواهد شد، بلکه زمینه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، برگزاری رویدادهای بینالمللی و افزایش درآمدهای گردشگری را نیز فراهم میکند.
اما شاید مهمترین پیام این بازدید، تغییر دیدگاه از «تهرانِ مرکز» به «استان تهران» باشد. سالهاست که ظرفیتهای ارزشمند شهرستانهای غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب استان تهران کمتر در برنامههای گردشگری دیده شدهاند؛ در حالی که این مناطق با برخورداری از جاذبههای طبیعی، تاریخی، مذهبی، روستاهای هدف گردشگری و ظرفیتهای بومگردی، میتوانند نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا کنند.
توسعه متوازن گردشگری، تنها با تمرکز بر مرکز استان محقق نخواهد شد. سرمایهگذاری در شهرستانها، ایجاد اقامتگاهها، مراکز تفریحی، مجتمعهای گردشگری و زیرساختهای حملونقل، علاوه بر توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی، موجب اشتغال پایدار، افزایش درآمد جوامع محلی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد. این همان نگاهی است که در سخنان وزیر بهخوبی قابل مشاهده بود.
از سوی دیگر، تهران نیاز به معرفی و بازاریابی گردشگری با برنامه ریزی جامع دارد . بسیاری از گردشگران، تهران را تنها بهعنوان مرکز سیاسی و اداری کشور میشناسند؛ در حالی که این استان گنجینهای از کاخها، موزهها، بناهای تاریخی، بازارهای سنتی، محورهای فرهنگی، طبیعت کمنظیر، گردشگری سلامت و رویدادهای متنوع را در خود جای داده است.
بدون شک، معرفی این ظرفیتها نیازمند یک برنامه جامع تبلیغاتی، تولید محتوای حرفهای، حضور مؤثر در رسانههای داخلی و بینالمللی و بهرهگیری هوشمندانه از فضای دیجیتال است.
در این میان، تأکید وزیر میراث فرهنگی بر واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکلهای گردشگری نیز اقدامی قابل توجه است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه گردشگری بدون مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست. تشکلهای حرفهای، انجمنها و سایر فعالان این صنعت، سرمایه اجتماعی ارزشمندی هستند که میتوانند در تصمیمسازی، اجرا و نظارت، نقش مؤثری ایفا کنند. هرچه دولت بیشتر بر سیاستگذاری، هدایت و نظارت متمرکز شود و اجرای امور را به تشکلهای تخصصی واگذار کند، صنعت گردشگری پویاتر، رقابتیتر و کارآمدتر خواهد شد.
آنچه در جریان این بازدید مورد تأکید قرار گرفت، در حقیقت نقشه راهی برای آینده گردشگری استان تهران است؛ نقشهای که بر چهار اصل اساسی استوار است: سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، معرفی هوشمندانه ظرفیتها و تقویت نقش بخش خصوصی.این سیاست ها قطعا با حضور فعال بخش خصوصی و همراهی بخش دولتی می تواند اتفاقات بسیار خوبی برای آینده گردشگری استان تهران رقم بزند
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