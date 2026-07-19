به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای پیگیری مصوبات سفر مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران به شهرستان دماوند روز یکشنبه 28 تیرماه جاری، علی رئیسی مشاور اجرایی و مدیر هماهنگی امور شهرستانهای ادارهکل، به همراه جواد عظیمی رئیس اداره حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، با حضور در شهرستان دماوند از روند اجرای مصوبات و برنامههای پیشبینیشده بازدید میدانی کردند.
علی رئیسی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این دومین بازدید میدانی از شهرستان دماوند طی سه ماه گذشته است که با هدف بررسی روند اجرای مصوبات، رفع موانع موجود و تسریع در تحقق برنامههای توسعهای انجام میشود.
وی افزود: در این بازدید، مصوبات سفر علی طلوعی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران به شهرستان دماوند در اردیبهشتماه سال جاری و همچنین نتایج دیدار وی با اسماعیل حیدریآزاد فرماندار شهرستان دماوند، بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.
رئیسی ادامه داد: پیگیری طرح توسعه اقامتگاههای بومگردی، بررسی روند اجرای برنامههای توسعه گردشگری و همچنین رفع موانع، مشکلات و مطالبات مطرحشده در نشست با فرماندار شهرستان، از مهمترین محورهای این بازدید میدانی بود.
مشاور اجرایی و مدیر هماهنگی امور شهرستانهای ادارهکل میراثفرهنگی استان تهران با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر دماوند گفت: شهرستان دماوند به دلیل قرار گرفتن در محورهای مواصلاتی مهم هراز و فیروزکوه و برخورداری از جاذبههای ارزشمند طبیعی، تاریخی و گردشگری، از جایگاه ویژهای در توسعه گردشگری استان تهران برخوردار است و برنامهریزی برای رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری این شهرستان با جدیت دنبال میشود.
وی تأکید کرد: پیگیری مصوبات سفر مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران تا زمان اجرای کامل و دستیابی به نتایج عملی ادامه خواهد داشت و روند اجرای آن بهصورت مستمر رصد و ارزیابی میشود.
در ادامه این بازدید، جواد عظیمی رئیس اداره حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران نیز با اشاره به محورهای نظارتی این سفر گفت: وضعیت حفاظت فیزیکی و پیرامونی ساختمان اداری، نحوه صیانت از اسناد و مکاتبات و همچنین رعایت الزامات حفاظتی در اداره میراثفرهنگی شهرستان دماوند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عظیمی افزود: مأموریت حراست تنها به نظارت محدود نمیشود، بلکه این مجموعه بهعنوان همراهی راهبردی و چتری حمایتی در کنار مدیران، کارکنان و فعالان بخش خصوصی، برای ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق همکاران و فراهمسازی بستر مناسب برای پیشبرد مأموریتهای سازمانی فعالیت میکند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه حراست بر نظارت دقیق بر اجرای ضوابط و مقررات، حمایت از کارکنان و فعالان بخش خصوصی، تحقق سلامت اداری و ایجاد محیطی امن، شفاف و کارآمد برای ارائه خدمات مطلوب در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی متمرکز است.
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