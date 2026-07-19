۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵

طرح توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی دماوند بررسی شد

طرح توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی دماوند بررسی شد

مدیر هماهنگی امور شهرستان‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی تهران، به همراه رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با حضور در شهرستان دماوند از روند اجرای مصوبات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده حوزه گردشگری بازدید میدانی کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای پیگیری مصوبات سفر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران به شهرستان دماوند روز یکشنبه 28 تیرماه جاری، علی رئیسی مشاور اجرایی و مدیر هماهنگی امور شهرستان‌های اداره‌کل، به همراه جواد عظیمی رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، با حضور در شهرستان دماوند از روند اجرای مصوبات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بازدید میدانی کردند.

علی رئیسی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این دومین بازدید میدانی از شهرستان دماوند طی سه ماه گذشته است که با هدف بررسی روند اجرای مصوبات، رفع موانع موجود و تسریع در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: در این بازدید، مصوبات سفر علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران به شهرستان دماوند در اردیبهشت‌ماه سال جاری و همچنین نتایج دیدار وی با اسماعیل حیدری‌آزاد فرماندار شهرستان دماوند، به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیسی ادامه داد: پیگیری طرح توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بررسی روند اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری و همچنین رفع موانع، مشکلات و مطالبات مطرح‌شده در نشست با فرماندار شهرستان، از مهم‌ترین محورهای این بازدید میدانی بود.

مشاور اجرایی و مدیر هماهنگی امور شهرستان‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر دماوند گفت: شهرستان دماوند به دلیل قرار گرفتن در محورهای مواصلاتی مهم هراز و فیروزکوه و برخورداری از جاذبه‌های ارزشمند طبیعی، تاریخی و گردشگری، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه گردشگری استان تهران برخوردار است و برنامه‌ریزی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: پیگیری مصوبات سفر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران تا زمان اجرای کامل و دستیابی به نتایج عملی ادامه خواهد داشت و روند اجرای آن به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی می‌شود.

در ادامه این بازدید، جواد عظیمی رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران نیز با اشاره به محورهای نظارتی این سفر گفت: وضعیت حفاظت فیزیکی و پیرامونی ساختمان اداری، نحوه صیانت از اسناد و مکاتبات و همچنین رعایت الزامات حفاظتی در اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دماوند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

عظیمی افزود: مأموریت حراست تنها به نظارت محدود نمی‌شود، بلکه این مجموعه به‌عنوان همراهی راهبردی و چتری حمایتی در کنار مدیران، کارکنان و فعالان بخش خصوصی، برای ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق همکاران و فراهم‌سازی بستر مناسب برای پیشبرد مأموریت‌های سازمانی فعالیت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه حراست بر نظارت دقیق بر اجرای ضوابط و مقررات، حمایت از کارکنان و فعالان بخش خصوصی، تحقق سلامت اداری و ایجاد محیطی امن، شفاف و کارآمد برای ارائه خدمات مطلوب در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی متمرکز است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042902060
لیلا صدقی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha