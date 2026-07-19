به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این ورکشاپ با رویکرد آموزش مبانی طراحی و ساخت زیورآلات فلزی و ایجاد فرصت برای کسب تجربه عملی، ویژه هنرجویان، هنرمندان و علاقه‌مندان برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم رایگان است.

برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی هنرمندان، ارتقای کیفیت تولیدات صنایع‌دستی و پیوند هرچه بیشتر هنرهای اصیل ایرانی با طراحی‌های نوین باشد و شرکت‌کنندگان در این کارگاه با مبانی، تکنیک‌ها و اصول اولیه طراحی و ساخت زیورآلات دست‌ساز آشنا می‌شوند.

این ورکشاپ در خانه کلارا آبکار برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این دوره رایگان، مطابق اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی معاونت صنایع‌دستی استان تهران اقدام کنند

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