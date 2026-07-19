به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن ژاله‌نیا مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی بانوان کارآفرین از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان و شهروندان خواهد بود و مجموعه‌ای از تولیدات هنری و دست‌ساز بانوان هنرمند و فعالان مشاغل خانگی شهرستان پیشوا را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

او افزود: در این رویداد، انواع محصولات صنایع‌دستی، هنرهای سنتی، تولیدات خانگی، سوغات محلی و آثار خلاقانه بانوان کارآفرین ارائه می‌شود و زمینه‌ای مناسب برای معرفی توانمندی‌های بانوان و حمایت از اقتصاد خانواده فراهم می‌آورد.

ژاله‌نیا با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال‌زایی پایدار، از عموم مردم دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه، از تولیدات بانوان توانمند شهرستان حمایت کنند.

این نمایشگاه در محل بازارچه حرم مطهر آستانه امامزاده جعفر(ع) پیشوا و هر پنجشنبه دایر است.

نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی بانوان کارآفرین با حضور فرماندار، معاونان فرماندار، شهردار و مسئولان دیگر دستگاه‌های اجرایی در روز پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵ به صورت رسمی افتتاح و شروع به فعالیت خواهد کرد.

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