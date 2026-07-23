۶ قطعه اشیای تاریخی در آبدانان کشف شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز یکم مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران پلیس آگاهی شهرستان آبدانان، شش قطعه شیء تاریخی در بازرسی از منزل یک متهم کشف و توقیف شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: پرونده متهم برای طی مراحل قانونی در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

شریفی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی، افزود: آثار تاریخی بخشی از هویت و سرمایه ملی کشور هستند و هرگونه حفاری غیرمجاز، نگهداری، خرید و فروش یا قاچاق این آثار، جرم محسوب شده و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در پایان از عملکرد هوشمندانه و حرفه‌ای مأموران پلیس آگاهی شهرستان آبدانان قدردانی کرد و گفت: هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع پلیس آگاهی در شناسایی و کشف جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی، نقش مهمی در حفاظت از آثار تاریخی و مقابله با سودجویان دارد و این همکاری ارزشمند شایسته قدردانی است.

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