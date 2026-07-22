روستای کلم جزو مناطق گردشگری و بسیار زیبای شهرستان بدره و همچنین استان ایلام محسوب می شود که سالانه گردشگرانی از مناطق مختلف استان و کشور از آن دیدن می‌کنند. این روستا بین کوه‌ها و ارتفاعات کبیرکوه قرار گرفته است و اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد و آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان معتدل است. وجود باغ‌ها، گونه‌های مختلف گیاهی و رودخانه جاری در این روستا و همچنین آب و هوای مطبوع آن سبب شده گردشگرانی از داخل و خارج استان از این روستای زیبا به ویژه در فصل بهار دیدن کنند.