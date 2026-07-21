روستای زنجیره علیا ایلام

زنجیره علیا، بعنوان روستای هدف گردشگری و زیارتی در شهرستان چرداول همواره مورد توجه گردشگران نوروزی است. این روستا یکی از روستاهای قدیمی و بزرگ استان ایلام است و تنگ باستانی زنجیره و امامزاده پیر حسین از آثار و یادمان تاریخی و مذهبی آن بشمار می رود. تنگ زنجیره و طاق رستم، آسیاب پلکانی و امامزاده پیر حسین از مناطق گردشگری این منطقه بشمار می روند. هفت اثر تاریخی در این روستا در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است که عموما از آثار پیش از تاریخ و مربوط به دوران اسلامی و ساسانی هستند.