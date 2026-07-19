۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

آمادگی تاسیسات گردشگری ایلام برای میزبانی شایسته از زائران اربعین با تشدید نظارت‌ها

آمادگی تاسیسات گردشگری ایلام برای میزبانی شایسته از زائران اربعین با تشدید نظارت‌ها

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از آغاز تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری استان در آستانه اربعین حسینی خبر داد و گفت: این نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، رعایت استانداردها و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای رفاه حال زائران ورودی به استان انجام می‌شود.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز بین‌المللی مهران، برنامه‌ریزی‌های لازم برای نظارت مستمر بر تاسیسات گردشگری استان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: کارشناسان حوزه گردشگری اداره‌کل با حضور میدانی در مراکز اقامتی، پذیرایی و سایر تاسیسات گردشگری، روند ارائه خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی، کیفیت خدمات‌رسانی و آمادگی این مراکز برای پذیرایی از زائران را مورد بررسی قرار می‌دهند.

شریفی با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی، تصریح کرد: تلاش مجموعه میراث‌فرهنگی استان بر این است که با نظارت دقیق و همکاری بهره‌برداران تاسیسات گردشگری، زمینه ارائه خدمات مطلوب و در شأن زائران فراهم شود.

او ادامه داد: استان ایلام به عنوان مسیر اصلی تردد زائران اربعین، هر ساله میزبان خیل عظیمی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و آمادگی زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای سطح خدمات از اولویت‌های این اداره‌کل به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام خاطرنشان کرد: نظارت‌ها تا پایان ایام اربعین حسینی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه کم‌کاری یا عدم رعایت ضوابط ابلاغی در تاسیسات گردشگری برخورد قانونی انجام می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042802049
معصومه علیمحمدی
دبیر محمد آوخ

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