به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز بینالمللی مهران، برنامهریزیهای لازم برای نظارت مستمر بر تاسیسات گردشگری استان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: کارشناسان حوزه گردشگری ادارهکل با حضور میدانی در مراکز اقامتی، پذیرایی و سایر تاسیسات گردشگری، روند ارائه خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی، کیفیت خدماترسانی و آمادگی این مراکز برای پذیرایی از زائران را مورد بررسی قرار میدهند.
شریفی با تأکید بر اهمیت خدمترسانی شایسته به زائران اربعین حسینی، تصریح کرد: تلاش مجموعه میراثفرهنگی استان بر این است که با نظارت دقیق و همکاری بهرهبرداران تاسیسات گردشگری، زمینه ارائه خدمات مطلوب و در شأن زائران فراهم شود.
او ادامه داد: استان ایلام به عنوان مسیر اصلی تردد زائران اربعین، هر ساله میزبان خیل عظیمی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و آمادگی زیرساختهای گردشگری و ارتقای سطح خدمات از اولویتهای این ادارهکل به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام خاطرنشان کرد: نظارتها تا پایان ایام اربعین حسینی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه کمکاری یا عدم رعایت ضوابط ابلاغی در تاسیسات گردشگری برخورد قانونی انجام میشود.
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