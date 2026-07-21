۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲

استاندار ایلام:

مرز مهران ایلام گذرگاه ۶۵ درصد از زائران اربعین است

مرز مهران ایلام گذرگاه ۶۵ درصد از زائران اربعین است

استاندار ایلام گفت: مرز مهران ایلام گذرگاه ۶۵ درصد از زائران اربعین است و یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تاکنون در سامانه «سماح» برای شرکت در آیین‌های اربعین حسینی نام‌نویسی کرده‌اند که ۶۵ درصد از این شمار، مرز مهران را برگزیده‌اند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد کرمی روز سه‌شنبه 30 تیرماه 1405 در آیین آغاز فعالیت کمیته نظارت و ارزیابی اربعین، اظهار کرد: میلیون‌ها انسان از سراسر جهان در این رویداد بزرگ حضور می‌یابند و امسال نیز برنامه‌ریزی شده است تا این حماسه با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.

استاندار ایلام از آمادگی استان برای استقبال و پذیرایی از زائران خبر داد و یادآور شد: ستاد اربعین استان شامل ۱۶ کارگروه تخصصی در بخش‌های گوناگون زیرساختی، خدمت‌رسانی، امداد، امنیت و تغذیه است.

احمد کرمی بیان کرد: یکی از پایه‌های اصلی برای به سرانجام رسیدن این برنامه‌ریزی‌ها، بازرسی، پایش و سنجش دقیق همه فعالیت‌های این کمیته‌ها و مجموعه دستگاه‌های استان است.

او تاکید کرد: هدف از کارِ کارگروه بازرسی، تضمین همخوانی با برنامه‌ریزی هدف‌گذاری‌شده است.

استاندار ایلام گفت: بازرسی به موقع موجب اصلاح روندها می‌شود و اگر روندی معیوب باشد، بازرسان با ارائه هشدارهای به‌هنگام، مانع از ادامه مسیر اشتباه می‌شوند و مسیر درست را پیشنهاد می‌دهند.

احمد کرمی اضافه کرد: افزایش بهره‌وری و کارایی کارگروه‌ها و ارتقا کیفیت ارائه خدمت‌ها و گام‌های اجرایی از مهم‌ترین اولویت استان در اربعین است و هدف از پایش و بازرسی، مچ‌گیری نیست.

او توضیح داد: پایش باید به آسانی رفت‌وآمد زائران، ارائه خدمت‌های مطلوب در شهر مهران و همه مسیرهای دسترسی به مرز، از جمله تامین آب، یخ، ترابری و برپایی موکب‌ها کمک کند.

استاندار ایلام بیان کرد: سال گذشته تجربه موفقی در این حوزه داشتیم و امسال نیز با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد برگزاری اربعینی در شأن سرور و سالار شهیدان خواهیم بود.

احمدکرمی درباره هزینه خودروگاه‌های اربعین نیز گفت: نرخ خودروگاه‌های عمومی ۶۰ هزار تومان و اختصاصی ۷۰ هزار تومان در ستاد مرکزی اربعین مصوب شده است و باید بر رعایت این نرخ‌ها پایش کامل صورت گیرد.

او ادامه داد: تصمیم‌های ستاد اربعین باید در اختیار همه کارگروه‌ها قرار گیرد و کارگروه بازرسی به عنوان نهاد بالادست، بر اجرای دقیق آن‌ها پایش خواهند کرد.

استاندار ایلام در پایان یادآور شد: گاهی در یک شبانه‌روز، جمعیتی ۱۰ برابر جمعیت شهر تهران از مرز مهران گذر می‌کنند که این حجم عظیم، یاری‌رسانی ویژه و بازرسی دقیق را می‌طلبد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002280
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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