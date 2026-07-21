مرز مهران ایلام گذرگاه ۶۵ درصد از زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد کرمی روز سه‌شنبه 30 تیرماه 1405 در آیین آغاز فعالیت کمیته نظارت و ارزیابی اربعین، اظهار کرد: میلیون‌ها انسان از سراسر جهان در این رویداد بزرگ حضور می‌یابند و امسال نیز برنامه‌ریزی شده است تا این حماسه با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.

استاندار ایلام از آمادگی استان برای استقبال و پذیرایی از زائران خبر داد و یادآور شد: ستاد اربعین استان شامل ۱۶ کارگروه تخصصی در بخش‌های گوناگون زیرساختی، خدمت‌رسانی، امداد، امنیت و تغذیه است.

احمد کرمی بیان کرد: یکی از پایه‌های اصلی برای به سرانجام رسیدن این برنامه‌ریزی‌ها، بازرسی، پایش و سنجش دقیق همه فعالیت‌های این کمیته‌ها و مجموعه دستگاه‌های استان است.

او تاکید کرد: هدف از کارِ کارگروه بازرسی، تضمین همخوانی با برنامه‌ریزی هدف‌گذاری‌شده است.

استاندار ایلام گفت: بازرسی به موقع موجب اصلاح روندها می‌شود و اگر روندی معیوب باشد، بازرسان با ارائه هشدارهای به‌هنگام، مانع از ادامه مسیر اشتباه می‌شوند و مسیر درست را پیشنهاد می‌دهند.

احمد کرمی اضافه کرد: افزایش بهره‌وری و کارایی کارگروه‌ها و ارتقا کیفیت ارائه خدمت‌ها و گام‌های اجرایی از مهم‌ترین اولویت استان در اربعین است و هدف از پایش و بازرسی، مچ‌گیری نیست.

او توضیح داد: پایش باید به آسانی رفت‌وآمد زائران، ارائه خدمت‌های مطلوب در شهر مهران و همه مسیرهای دسترسی به مرز، از جمله تامین آب، یخ، ترابری و برپایی موکب‌ها کمک کند.

استاندار ایلام بیان کرد: سال گذشته تجربه موفقی در این حوزه داشتیم و امسال نیز با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد برگزاری اربعینی در شأن سرور و سالار شهیدان خواهیم بود.

احمدکرمی درباره هزینه خودروگاه‌های اربعین نیز گفت: نرخ خودروگاه‌های عمومی ۶۰ هزار تومان و اختصاصی ۷۰ هزار تومان در ستاد مرکزی اربعین مصوب شده است و باید بر رعایت این نرخ‌ها پایش کامل صورت گیرد.

او ادامه داد: تصمیم‌های ستاد اربعین باید در اختیار همه کارگروه‌ها قرار گیرد و کارگروه بازرسی به عنوان نهاد بالادست، بر اجرای دقیق آن‌ها پایش خواهند کرد.

استاندار ایلام در پایان یادآور شد: گاهی در یک شبانه‌روز، جمعیتی ۱۰ برابر جمعیت شهر تهران از مرز مهران گذر می‌کنند که این حجم عظیم، یاری‌رسانی ویژه و بازرسی دقیق را می‌طلبد.

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