به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی امروز سهشنبه 30 تیرماه 1405 با اعلام این خبر گفت: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و آغاز موج تردد زائران از مرز بینالمللی مهران، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با اجرای برنامههای گسترده فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اعلام کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام، با اشاره به جایگاه ویژه استان ایلام در میزبانی از زائران عتبات عالیات، اظهار کرد: این ادارهکل با برگزاری مستمر جلسات ستاد اربعین، هماهنگی با دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و کمیتههای تخصصی، برنامهریزی لازم را برای خدماترسانی هرچه بهتر به زائران انجام داده است.
شریفی تصریح کرد: برپایی نمایشگاههای صنایعدستی و سوغات محلی در مسیرهای پرتردد زائران، بهویژه در شهر مهران و دیگر نقاط استان، از مهمترین برنامههای پیشبینی شده برای ایام اربعین است تا علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، زمینه حمایت از هنرمندان و رونق اقتصاد صنایعدستی نیز فراهم شود.
او ادامه داد: استقرار غرفههای اطلاعرسانی گردشگری، معرفی جاذبههای تاریخی و طبیعی استان، توزیع اقلام فرهنگی، راهنمایی زائران و معرفی سوغات بومی ایلام از دیگر برنامههای ادارهکل در این ایام خواهد بود. همچنین نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری، هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای بینراهی و واحدهای پذیرایی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و حفظ رضایت زائران در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، تمدن، آثار تاریخی و صنایعدستی ایلام به میلیونها زائر داخلی و خارجی است و تلاش میکنیم با همکاری همه دستگاههای اجرایی، جلوهای شایسته از مهماننوازی مردم استان و ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی ایلام به نمایش گذاشته شود.
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