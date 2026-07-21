۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام:

غرفه‌های صنایع‌دستی در مسیر زائران اربعین راه‌اندازی می‌شود

غرفه‌های صنایع‌دستی در مسیر زائران اربعین راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از آمادگی این اداره کل برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه‌شنبه 30 تیرماه 1405 با اعلام این خبر گفت: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و آغاز موج تردد زائران از مرز بین‌المللی مهران، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اجرای برنامه‌های گسترده فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اعلام کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با اشاره به جایگاه ویژه استان ایلام در میزبانی از زائران عتبات عالیات، اظهار کرد: این اداره‌کل با برگزاری مستمر جلسات ستاد اربعین، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و کمیته‌های تخصصی، برنامه‌ریزی لازم را برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر به زائران انجام داده است. 

شریفی تصریح کرد: برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و سوغات محلی در مسیرهای پرتردد زائران، به‌ویژه در شهر مهران و دیگر نقاط استان، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ایام اربعین است تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، زمینه حمایت از هنرمندان و رونق اقتصاد صنایع‌دستی نیز فراهم شود.

او ادامه داد: استقرار غرفه‌های اطلاع‌رسانی گردشگری، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان، توزیع اقلام فرهنگی، راهنمایی زائران و معرفی سوغات بومی ایلام از دیگر برنامه‌های اداره‌کل در این ایام خواهد بود. همچنین نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری، هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های بین‌راهی و واحدهای پذیرایی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و حفظ رضایت زائران در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، تمدن، آثار تاریخی و صنایع‌دستی ایلام به میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی است و تلاش می‌کنیم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، جلوه‌ای شایسته از مهمان‌نوازی مردم استان و ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی ایلام به نمایش گذاشته شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002293
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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