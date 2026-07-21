۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷

استاندار ایلام:

۴۰۰ موکب در سراسر ایلام آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند 

۴۰۰ موکب در سراسر ایلام آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند 

استاندار ایلام با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی گفت: امسال ۴۰۰ موکب در شهرستان‌های مختلف استان، مسیرهای تردد و مرز مهران خدمات اسکان، تغذیه، فرهنگی و رفاهی را به زائران ارائه خواهند کرد. 

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد کرمی امروز سه‌شنبه 30 تیرماه 1405 در بازدید از مواکب اربعین واقع در شهرستان‌های چرداول و سیروان اظهار کرد: یکی از کمیته‌های مهم ستاد اربعین، کمیته اسکان و تغذیه است که در قالب مواکب مردمی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت‌رسانی می‌کند.

استاندار ایلام افزود: امسال ۴۰۰ موکب در سطح استان، شهرستان‌های مسیر و مرز مهران برای پذیرایی از زائران فعال خواهند شد و مردم استان همچون سال‌های گذشته با عشق و ارادت پای کار خدمت به زوار هستند. 

احمد کرمی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مواکب در مهران گفت: در محدوده پایانه مرزی شهید سلیمانی، زیرساخت‌های آب، برق، فاضلاب و امکانات مورد نیاز فراهم شده و حرکت به سمت ایجاد خدمات پایدار و دائمی برای سال‌های آینده در دستور کار قرار دارد.

او با تقدیر از فعالیت موکب‌های مردمی، تصریح کرد: برخی مواکب با امکانات مناسب در حوزه پذیرایی، اسکان، خدمات فرهنگی و حتی اقدامات زیست‌محیطی مانند تفکیک زباله از مبدأ فعالیت می‌کنند که نمونه ارزشمندی از خدمت‌رسانی مطلوب به زائران است.

استاندار ایلام تأکید کرد: همه مواکب باید علاوه بر پذیرایی، فضایی برای اقامه نماز، ارائه برنامه‌های فرهنگی و پاسخگویی به مسائل شرعی زائران فراهم کنند تا سفر زائران همراه با معرفت و معنویت بیشتری باشد.

احمد کرمی ادامه داد: در حوزه‌های حمل‌ونقل، پارکینگ، تأمین آب و یخ، ارتباطات، اسکان و سایر نیازهای زائران برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و همه دستگاه‌های اجرایی و مردم استان برای برگزاری اربعینی باشکوه آماده هستند.

او با اشاره به نقش عشایر استان در خدمت‌رسانی گفت: امسال ۱۲ موکب عشایری در نقاط مختلف استان و مسیر تردد زائران برپا شده است که علاوه بر ارائه خدمات، فرهنگ و آداب مهمان‌نوازی مردم ایلام را به نمایش می‌گذارند.

احمد کرمی با بیان اینکه فعالیت رسمی مواکب بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین از هشتم ماه صفر آغاز می‌شود، گفت: برخی مواکب مردمی از روزهای قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و به تدریج همه مواکب وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد.

استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های ارزیابی و نظارت اربعین نیز برای بررسی مستمر کیفیت خدمات تشکیل شده‌اند، چرا که هدف اصلی، خدمت شایسته به مردم و زائران سید و سالار شهیدان(ع) است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002284
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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