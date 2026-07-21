بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد کرمی امروز سهشنبه 30 تیرماه 1405 در بازدید از مواکب اربعین واقع در شهرستانهای چرداول و سیروان اظهار کرد: یکی از کمیتههای مهم ستاد اربعین، کمیته اسکان و تغذیه است که در قالب مواکب مردمی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمترسانی میکند.
استاندار ایلام افزود: امسال ۴۰۰ موکب در سطح استان، شهرستانهای مسیر و مرز مهران برای پذیرایی از زائران فعال خواهند شد و مردم استان همچون سالهای گذشته با عشق و ارادت پای کار خدمت به زوار هستند.
احمد کرمی با اشاره به توسعه زیرساختهای مواکب در مهران گفت: در محدوده پایانه مرزی شهید سلیمانی، زیرساختهای آب، برق، فاضلاب و امکانات مورد نیاز فراهم شده و حرکت به سمت ایجاد خدمات پایدار و دائمی برای سالهای آینده در دستور کار قرار دارد.
او با تقدیر از فعالیت موکبهای مردمی، تصریح کرد: برخی مواکب با امکانات مناسب در حوزه پذیرایی، اسکان، خدمات فرهنگی و حتی اقدامات زیستمحیطی مانند تفکیک زباله از مبدأ فعالیت میکنند که نمونه ارزشمندی از خدمترسانی مطلوب به زائران است.
استاندار ایلام تأکید کرد: همه مواکب باید علاوه بر پذیرایی، فضایی برای اقامه نماز، ارائه برنامههای فرهنگی و پاسخگویی به مسائل شرعی زائران فراهم کنند تا سفر زائران همراه با معرفت و معنویت بیشتری باشد.
احمد کرمی ادامه داد: در حوزههای حملونقل، پارکینگ، تأمین آب و یخ، ارتباطات، اسکان و سایر نیازهای زائران برنامهریزیهای لازم انجام شده و همه دستگاههای اجرایی و مردم استان برای برگزاری اربعینی باشکوه آماده هستند.
او با اشاره به نقش عشایر استان در خدمترسانی گفت: امسال ۱۲ موکب عشایری در نقاط مختلف استان و مسیر تردد زائران برپا شده است که علاوه بر ارائه خدمات، فرهنگ و آداب مهماننوازی مردم ایلام را به نمایش میگذارند.
احمد کرمی با بیان اینکه فعالیت رسمی مواکب بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین از هشتم ماه صفر آغاز میشود، گفت: برخی مواکب مردمی از روزهای قبل فعالیت خود را آغاز کردهاند و به تدریج همه مواکب وارد چرخه خدمترسانی خواهند شد.
استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای ارزیابی و نظارت اربعین نیز برای بررسی مستمر کیفیت خدمات تشکیل شدهاند، چرا که هدف اصلی، خدمت شایسته به مردم و زائران سید و سالار شهیدان(ع) است.
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