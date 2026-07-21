بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد کرمی روز سهشنبه 30تیرماه 1405 در نشست وبیناری بررسی زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی اربعین با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: با توجه به تردد دائمی زائران و مسافران از مرز مهران در طول سال، سایتهای ارتباطی و مخابراتی باید در مسیرهای مختلف به زیرساخت همیشگی تبدیل شود.
استاندار ایلام با قدردانی از فعالیتهای وزارت ارتباطات برای ارتقای زیرساختهای اربعین، خواستار تکمیل پوشش مخابراتی مسیرهای دسترسی به مرز مهران، دائمی شدن سایتهای ارتباطی و رفع نقاط کور و ضعف شبکه پیش از آغاز تردد گسترده زائران شد.
احمد کرمی ادامه داد: اجرای فیبرنوری در مسیرهای اربعین ضرورتی مهم است و برخی جادههای کوهستانی در زمان وقوع حوادث از دسترس شبکه ارتباطی خارج میشود که تکمیل طرح فیبرنوری پایداری ارتباطات را تضمین میکند.
استاندار ایلام افزود: شرکتهای همراه اول و ایرانسل باید برای استفاده مشترک از دکلها همکاری بیشتری داشته باشند و نصب سایتهای مورد نیاز به ویژه در مسیر دهلران - اندیمشک، پوشش ارتباطی این جاده را تکمیل میکند.
احمد کرمی گفت: تامین باتری سایتهای موقت و دائمی مخابراتی باید به صورت ریشهای حل شود و پایداری شبکه ارتباطی در امدادرسانی، مدیریت تردد و خدماترسانی به زائران نقش تعیینکننده دارد.
او بیان کرد: زائران نسبت به گذشته از کیفیت ارتباطات و آنتندهی دکلها و سایتهای مخابراتی رضایت دارند، اما در ایام اربعین به دلیل حجم بالای تردد و افزایش بار این سایتها کوچکترین اختلال ارتباطی به سرعت نمایان میشود که باید همه نقاط باقیمانده پیش از آغاز موج سفرهای اربعین تقویت شود.
این نشست وبیناری با حضور استانداران ایلام، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی که دارای مرز برای تردد زائران اربعین هستند، برگزار شد.
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