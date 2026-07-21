دره ارغوان، بهشت رویایی گردشگران در ایلام

ورودی شمالی شهر ایلام پس از اتمام راه پر پیچ و خم تونل آزادی به سمت چپ، تابلو دره ارغوان با کوه های زیبا به چشم می خورد که مسیر رویایی با درختان زیبای ارغوان را نشان می دهد. درآمیختن رنگ های مختلف سبز و ارغوان و نمای زیبای تخته سنگ های براق که انعکاس نور خورشید را جلوگر است، زیبایی این دره را دو چندان می کند. همان ابتدای ورودی دره، زیبایی شکوفه های صورتی و ارغوانی درختان شکوه خاصی به این منطقه بخشیده و آنرا به اوج زیبایی بکر و چشم نواز تبدیل کرده است. وجود درختان ارغوان در اطراف جاده و لمس گلبرگ های ارغوانی از دل انگیز ترین خاطره رویایی در این دره به شمار می رود. شمار زیادی از شهروندان ایلامی به صورت دسته جمعی در این دره زیبا در همه فصل‌ها به ویژه بهار و تابستان حضور پیدا می‌کنند و ساعات دلپذیر و به‌ یادماندنی را برای خود و خانواده شان رقم می‌زنند. یکی دیگر از زیبایی‌های چشم نواز این دره وجود گله‌ های گوسفند دامداران بومی و عشایر منطقه است که بیشتر مواقع نظر تفرج کنندگان را به خود جلب می‌کند.