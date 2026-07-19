به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و حمایت از هنرهای سنتی، دوره آموزشی حصیربافی از محل اعتبارات آموزشی اداره‌کل برای بانوان روستای گله‌زرد شهرستان دره‌شهر برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این دوره آموزشی به مدت ۱۵۰ ساعت برگزار شد و طی آن ۱۵ نفر از بانوان علاقه‌مند با مبانی، اصول و مهارت‌های تخصصی حصیربافی آشنا شدند و آموزش‌های لازم را برای تولید محصولات صنایع‌دستی و ورود به بازار کار فرا گرفتند.

شریفی با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی، تصریح کرد: آموزش صنایع‌دستی علاوه بر حفظ و احیای هنرهای بومی، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را به‌ویژه برای بانوان و جوامع روستایی فراهم می‌کند و نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی دارد.

او ادامه داد: صنایع‌دستی، علاوه بر ارزش اقتصادی، بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی هر منطقه به شمار می‌رود و انتقال این هنرها به نسل‌های آینده، موجب حفظ میراث ناملموس و تقویت فرهنگ بومی خواهد شد.

شریفی با بیان اینکه توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی یکی از اولویت‌های این اداره‌کل است، خاطرنشان کرد: ایجاد کارگاه‌های تولیدی، ارتقای مهارت هنرجویان و حمایت از تولید و بازاریابی محصولات، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی در روستاها ایجاد کرده و ضمن کاهش مهاجرت، به رونق اقتصادی و توسعه پایدار مناطق روستایی کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با تداوم برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، از ظرفیت‌های بومی برای توانمندسازی جوامع محلی، حفظ هنرهای سنتی و توسعه اشتغال در سراسر استان بهره خواهد گرفت.

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