ثبت جهانی دره سیمره؛ گامی بلند برای صیانت از میراث کهن و توسعه پایدار ایلام

فرزاد شریفی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در یادداشتی نوشت: میراث فرهنگی، شناسنامه هویت ملت‌ها و گنجینه‌ای ارزشمند برای انتقال فرهنگ، تاریخ و تمدن به نسل‌های آینده است.

ثبت جهانی آثار برجسته در فهرست میراث جهانی یونسکو نه تنها به معنای کسب یک عنوان بین‌المللی، بلکه فرصتی برای حفاظت اصولی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ایجاد زمینه‌های توسعه پایدار در مناطق دارای ارزش تاریخی و طبیعی است.

دره تاریخی سیمره در استان ایلام، یکی از شاخص‌ترین عرصه‌های میراث فرهنگی کشور به شمار می‌رود که ظرفیت‌های کم‌نظیر آن، زمینه ثبت در فهرست میراث جهانی را فراهم کرده است.

دره سیمره با پیشینه‌ای چند هزار ساله، مجموعه‌ای ارزشمند از آثار تاریخی، محوطه‌های باستانی، چشم‌اندازهای طبیعی و جلوه‌های فرهنگی را در خود جای داده است. این منطقه، روایتگر بخشی از تاریخ کهن ایران‌زمین و محل شکل‌گیری تمدن‌هایی است که هر یک سهم مهمی در هویت تاریخی کشور داشته‌اند. وجود آثار متعدد از دوره‌های مختلف تاریخی، اهمیت این محدوده را برای پژوهشگران، باستان‌شناسان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی دوچندان کرده است.

ثبت جهانی دره سیمره، فراتر از یک موفقیت فرهنگی، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه استان ایلام باشد. تجربه ثبت جهانی آثار تاریخی در سایر نقاط کشور نشان داده است که این رویداد، ضمن افزایش اعتبار بین‌المللی، زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی، رونق سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را نیز فراهم می‌کند. از این رو، حرکت در مسیر ثبت جهانی این اثر، سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی و اقتصادی استان محسوب می‌شود.

برگزاری نشست‌های تخصصی هماهنگی و هم‌اندیشی برای پیشبرد برنامه ثبت جهانی دره سیمره، بیانگر عزم جدی مسئولان و کارشناسان در تسریع این فرآیند است.

ثبت جهانی، مسیری تخصصی و چندمرحله‌ای است که نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی، دانشگاه‌ها، کارشناسان میراث فرهنگی و همچنین مشارکت جوامع محلی است. هم‌افزایی میان این بخش‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را برطرف کرده و روند تهیه پرونده ثبت را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرد.

در این مسیر، حفاظت از اصالت و تمامیت اثر، مدیریت صحیح عرصه و حریم، مستندسازی علمی، ساماندهی زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های حفاظتی، از مهم‌ترین الزامات به شمار می‌رود.

همچنین آگاهی‌بخشی به مردم محلی درباره اهمیت ثبت جهانی، نقش مهمی در صیانت از این میراث ارزشمند خواهد داشت، زیرا تجربه جهانی نشان داده است که مشارکت مردم، یکی از ارکان اصلی موفقیت در حفاظت از آثار ثبت‌شده است.

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