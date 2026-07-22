به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، از برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی ویژه اربعین حسینی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد کشاورزی و اداره‌کل امور عشایر استان خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: با هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور گسترده هنرمندان، صنعتگران، تولیدکنندگان و جامعه هدف نهادهای حمایتی در این نمایشگاه‌ها فراهم شده است تا ضمن معرفی ظرفیت‌های بومی استان، فرصت مناسبی برای عرضه و فروش محصولات و رونق اقتصاد اربعین ایجاد شود.

شریفی افزود: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به گونه‌ای است که امسال شاهد برگزاری نمایشگاهی متفاوت و در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم؛ نمایشگاهی که علاوه بر معرفی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی ایلام، به توسعه اشتغال، حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمد فعالان این حوزه کمک خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با قدردانی از حمایت‌های استاندار ایلام، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل امور اقتصادی استانداری و فرمانداران شهرستان‌های استان، گفت: همراهی و تعامل مجموعه مدیریت استان نقش مهمی در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد بزرگ داشته است.

او همچنین از همکاری شهرداری ایلام، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جمعیت هلال احمر، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق، اتاق اصناف، سپاه، پلیس راهور، فرماندهی انتظامی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و افزود: با تلاش شبانه‌روزی این مجموعه‌ها، زیرساخت‌های لازم در کنارگذر شرقی، به عنوان مسیر اصلی بازگشت زائران اربعین، فراهم خواهد شد تا نمایشگاهی آبرومند، منظم و در خور شأن مردم و زائران حسینی برگزار شود.

شریفی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همدلی و همکاری، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی اربعین امسال علاوه بر معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد اربعین، حمایت از مشاغل خرد و توسعه بازار صنایع‌دستی ایلام ایفا کند.

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