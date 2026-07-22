به‌گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: با اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبارات ملی به مبلغ یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال مرمت و سامان‌دهی مجتمع هنرهای سنتی و تولیدات فرهنگی استان انجام می شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: این اعتبار ملی در راستای حفظ و ارتقای زیرساخت‌های مجتمع هنرهای سنتی و تولیدات فرهنگی به این مجموعه اختصاص یافته است.

شریفی افزود: این اعتبار برای اجرای بخشی از نیازهای ضروری مجتمع از جمله تمدید ایزوگام، اجرای فاز دوم سیستم گرمایشی و انجام تعمیرات ضروری هزینه خواهد شد تا شرایط مناسب‌تری برای فعالیت هنرمندان، صنعتگران و بهره‌برداران این مجموعه فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با تأکید بر اهمیت حمایت از زیرساخت‌های حوزه صنایع‌دستی تصریح کرد: بهسازی و تجهیز فضاهای تخصصی، نقش مهمی در رونق تولید، حفظ هنرهای سنتی و افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به هنرمندان و علاقه‌مندان این حوزه دارد.

شریفی خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با بهره‌گیری از اعتبارات ملی و استانی، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های فرهنگی و هنری را با جدیت دنبال می‌کند و اجرای این پروژه نیز در همین راستا و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

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