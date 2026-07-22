به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، از اختصاص اعتبارات ملی برای تملک بخشی از اراضی حریم شهر تاریخی دره‌شهر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای حفاظت اصولی از یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی استان و صیانت از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی آن انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: برای اجرای این طرح، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است تا فرآیند خرید و تملک اراضی واقع در حریم شهر تاریخی دره‌شهر مطابق ضوابط و مقررات میراث‌فرهنگی انجام شود.

شریفی با اشاره به اهمیت شهر تاریخی دره‌شهر به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی استان ایلام، تصریح کرد: حفاظت از عرصه و حریم آثار تاریخی از مهم‌ترین اقدامات در راستای حفظ هویت فرهنگی و جلوگیری از هرگونه ساخت‌وساز یا دخل و تصرف غیرمجاز است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: تملک اراضی حریم این مجموعه تاریخی، زمینه را برای اجرای برنامه‌های حفاظتی، مطالعاتی و معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند فراهم کرده و نقش مهمی در صیانت از میراث‌فرهنگی برای نسل‌های آینده خواهد داشت.

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